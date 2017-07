Cameroun: Semme Mineral Water prépare son retour sur le marché

Cette décision a été motivée par la demande du marché et surtout les pouvoirs publics qui promettent un appui financier. Cette aide ne permettra pas d’atteindre directement la capacité d’autrefois (10 000 bouteilles/h), mais d’aller peut-être jusqu’à 60% de la production, afin de satisfaire la demande locale. Dans un premier temps, Semme Mineral Water va commercialiser les bouteilles de 0,5l et 1,5 l dont les prix seront fixés après étude du marché. « Nous ne faisons pas de dumping, car c’est un manque à gagner pour l’État. Je pense qu’on devrait plutôt fixer la mercuriale de l’eau minérale pour qu’il ait un équilibre de prix sur le marché. Imaginez par exemple, la part de TVA que l’État perd quand on fixe un pack d’eau à 1200 FCFA au lieu de 1500 FCFA », explique Seme Noungon, directeur général de Semme Mineral water et par ailleurs son promoteur. En attendant

que le rêve se concrétise, tout se prépare minutieusement dans les coulisses. A l’unité de production, construite sur une superficie de 5 000 m2 sur la route d’Idenau-Bakinili à Limbe, les travaux de remise à niveau de l’outil de production ont commencé. Il est un peu plus de 10h ce lundi 10 juillet 2017. Pas l’ombre d’un employé à l’entrée principale de l’usine mais à l’intérieur, l’on travaille d’arrache-pied. On aperçoit le Directeur d’usine, la comptable et deux autres personnes. La fine pluie du matin ne les a pas empêchées de venir comme chaque jour servir d’interlocuteur aux potentiels visiteurs et assurer, à l’occasion, la maintenance des machines. On entend au loin des bruits. Ce sont celles de l’automate SBO2 qui permet de produire 2000 bouteilles/h. Elle doit, selon Charles Henri Maboa Bebe, directeur d’usine, rester allumer tous les jours pour ne pas perdre son programme. « L’usine consomme un million de frais d’électricité par mois sans être fonctionnelle », confie-t-il. A côté, se trouve également d’autres machines encore en bon état : synergie 2/4 et SBO4 qui produisent chacune 4 000 bouteilles/h. Dans les bureaux administratifs, les meubles, ordinateurs et archives sont recouverts de poussière. Une forte odeur de moisissure empeste les narines. Ces dernières années, le fabricant d’eau minérale embouteillée a été confronté à plusieurs difficultés. La première fois, c’était en 2009 lorsqu’une partie des installations a été détruite, contraignant les actionnaires à recapitaliser l’entreprise. « Nous avons assigné l’entreprise qu’on appelait à l’époque AES dans la ville de Buea ; malheureusement nous sommes aujourd’hui à plus de 60 renvois sans qu’aucune décision ne soit prise », révèle le DG de Semme Mineral Water. En 2013, alors que la production de l’eau minérale avait repris, Semme Mineral water a subi une destruction de son outil de production à cause de la surtension. Ensuite, il y a eu la crise anglophone qui a amené une partie du personnel à grève en raison du retard des salaires. « Nous nous sommes battus pour reprendre notre activité, mais nous tournions à 20% de notre capacité de production, ce qui est difficile de faire face à l’ensemble des charges », confie Seme Noungon.