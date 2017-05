Cameroun: Le projet de construction du barrage Grand Eweng se précise

Il a fallu deux ans et 12 milliards FCFA de dépenses, pour que l'entreprise Hydromine termine toutes les études concernant la construction du barrage Grand Eweng. En collaboration avec le cabinet Tractebel, Hydromine, a étudié la géologie, la topographie, l’hydrologie et envisagé les plans du barrage et de l’usine hydroélectrique avec les technologies les plus modernes. « Nous avons également quasiment terminé l’Étude d’Impact Environnemental et Social avec de nombreux contacts et un dialogue ouvert et très positif avec les populations des 25 villages concernés par le réservoir du barrage » déclare le manager pays, Francois Mazé. Selon lui, son entreprise entretient des rapports étroits et réguliers avec les autorités administratives, parties prenantes dans la construction de ce barrage. Cependant, l'entreprise américaine, qui ambitionne de construire au Cameroun le plus important barrage hydroélectrique d'Afrique, dit rencontrer quelques difficultés avec l’agence d’énergie électrique du Cameroun. Entre autres : « la

société ENEO qui devrait logiquement être le principal acheteur de notre énergie à un prix très compétitif, refuse tout contact pour le moment » a-t-il dit. Une situation qui ne décourage pas l'entreprise, qui lance plutôt un appel à l'Etat du Cameroun. « Nous attendons deux choses de l’Etat du Cameroun. Tout d'abord, qu'il prenne acte de l’état d’avancement du projet et qu'il inscrive Grand Eweng dans les priorités du schéma directeur du secteur électrique pour les 10 ans qui viennent. Aussi, nous voulons que l'Etat définisse les priorités stratégiques du pays pour l’utilisation de ce formidable potentiel électrique » a-t-il précisé. Le projet Grand Eweng est situé près du village Kân dans la Sanaga Martime, à l'est de la région du Littoral et dans le département du Nyong Ekelle, dans l'ouest de la région du Centre. L'aménagement du projet Grand Eweng comporte: un barrage de type BCR (béton compacté au rouleau) avec environs 95 mètres de haut et 1,9 km de long. Un réservoir d'une capacité de deux milliards de mètres cube d'eau. Grand Eweng, sera une usine hydroélectrique de 1800 MW et ses constructeurs l’annoncent comme étant le 4ème plus grand barrage d’Afrique, le plus grand projet de l’histoire du Cameroun, le plus grand projet privé en Afrique. Sa capacité est supérieure à ce qui est actuellement en service, a-t-on appris. Les experts en énergie électrique estiment sa production annuelle à 9.000 GWH (contre 6.000 GWH actuellement). Le projet Grand Eweng c'est un investissement de plus de 1.500 milliards FCFA, provenant des fonds 100% privés. Ledit projet ne coûtera rien à l'Etat du Cameroun a-t-on appris. Ce projet c'est aussi deux millions de tonnes de béton et 7 millions de tonnes de rochers, des dizaines de milliers d’emplois directs et indirects. Le projet de barrage du Grand Eweng sur le fleuve Sanaga, ambitionne de faire du Cameroun une puissance électrique en Afrique et dans le monde, grâce à l’hydro-potentiel de 6000 MW du fleuve qui l'abritera. La construction de ce barrage qui pourrait sonner la fin des délestages, débutera en 2019. Selon les prévisions de l’entreprise Hydromine, les travaux de construction du barrage Grand Eweng s’achèveront en 2024. Le choix du Cameroun s'impose, parce qu'il est le meilleur pays pour porter ce projet. Le potentiel de la rivière Sanaga est énorme. Le Cameroun a la double chance d’avoir une rivière qu’il contrôle entièrement, ce qui n’est pas le cas pour l’Ethiopie qui a un gros potentiel hydrographique, mais quand il remplisse leur barrage, l’Egypte et le Soudan n’ont plus d’eau...ici on n’a pas ce problème, a relaté François Mazé. Il a ajouté que le fleuve Sanaga est une rivière avec un gros débit et beaucoup de dénivelés qui entraine une puissance environ 6 000 MW. Ce qui fait du Cameroun le 3ème ou 4ème hydro potentiel du monde.