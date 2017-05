Cameroun: Vers la mise en place d'une loi pour encadrer les transferts d'argent via le téléphone mobile

La percée des transferts d’argent via le téléphone mobile des opérateurs de télécommunications que sont MTN et Orange, a fait naître sur la place publique un débat depuis un certains temps. Certains opérateurs de transfert classique d’argent comme Express union pensent que MTN et Orange leur livrent une concurrence déloyale, d’autant plus que ces opérateurs de téléphonie via le mobile money leur volent une part importante du marché du transfert d’argent au Cameroun. Depuis le début de cette concurrence que plusieurs observateurs ont jugé défavorable pour les entreprises nationales, le gouvernement n’avait pas réagit. Dans une interview accordée à la télévision nationale, il y a quelques temps, la ministre des Postes et télécommunications, Minette Libom Li Likeng a annoncé qu’un projet de loi dans ce sens est envisagé. « Le Chef du gouvernement nous a donné des instructions pour que nous puissions mettre un terme à cette situation. Avec

le ministre des Finances, nous allons élaborer un texte pour mieux contrôler le transfert d’argent au Cameroun », a affirmé Minette Libom Li Likeng dans cette interview. Pour les acteurs du transfert d’argent classique et notamment ceux qui jugent déloyale la concurrence de MTN et orange mobile money, cette annonce bien qu’elle ne donne aucun détail sur le texte en question est un début de solution à leur problème. Les acteurs du secteur affirment d’ailleurs que si cette loi devenait effective, elle pourrait être une véritable bouffée d’oxygène pour les entreprises classiques de transfert d’argent, ainsi que pour ceux qui veulent se lancer dans le secteur mais hésitent encore. Ces acteurs du transfert classique espèrent que la mise en place d’une telle loi permettra de réduire la marge de manœuvre des entreprises Orange et MTN et donner de ce fait une marge de manœuvre aux entreprises nationales. Notamment au leader camerounais du transfert d’argent classique qui, ces derniers mois, a mis en place plusieurs techniques dans le but de contrecarrer la concurrence des opérateurs des télécommunications. Express union a par exemple initié la dématérialisation de ses services au guichet. Elle a également mis en place les franchisés pour permettre aux populations d’avoir des kiosques pour les transferts d’argent comme c’est le cas actuellement avec le mobile money. Mais, malgré tout ce dispositif de riposte, Express union continue de perdre des parts de marché. Raison pour laquelle, la probable la loi sur le transfert d’argent fait nourrir beaucoup d’espoirs pour les entreprises de transfert d’argent classique.