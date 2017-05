Cameroun: Des médecins accusent Issa Tchiroma de mensonge

Un argument que rejette en bloc Médecins du Cameroun, qui trouve en outre que le gouvernement discrédite l’expertise médicale locale. Le navire hôpital Africa Mercy accostera au Port autonome de Douala dès le mois d’août 2017. Sa principale mission est de réduire la charge morbide chez les populations les plus pauvres et les plus vulnérables à travers les prestations médicales. Africa Mercy va offrir gratuitement divers soins chirurgicaux à 6000 Camerounais sur une durée de dix mois. D’après les explications du ministre de la Communication, l’accent est surtout mis sur des pathologies très souvent débilitantes et handicapantes, pour lesquelles les plateaux techniques et les différentes expertises locales offrent peu de solutions. Une déclaration qui a suscité une vive levée de bouclier des médecins qui désapprouvent les propos du porte-parole du gouvernement et interrogent l’opportunité d’une telle mission au Cameroun. Dans une lettre ouverte aussi poignante dans le fond que

sur la forme, adressée au Mincom, l’association des Médecins du Cameroun (Medcamer), par les soins de son vice-président s’attaque aux déclarations du membre du gouvernement qui semble les avoir livrés en pâture. «Les Camerounais et le monde entier vous écoutant en mondovision se diront qu’au Cameroun les médecins ne sont pas capables d’opérer une hernie ou une cataracte. Et pourtant, mes collègues et moi avons des compétences très poussées acquises ici et ailleurs. Je puis vous assurer qu’aucune des pathologies visées par cette mission humanitaire n’est au-dessus de notre technicité », recadre Dr Valentin Fokouo. Medcamer s’étonne de la forte propension du gouvernement à toujours solliciter de l’étranger ce qu’il a sur place. « Quelle confiance peuvent avoir les patients en notre système de santé si à chaque fois on doit attendre un « sorcier blanc » pour pouvoir se soigner convenablement ? Ils finissent par être conditionnés et pensent à tort que les gentils étrangers leur apportent tout gratuitement tandis que nous, inhumains, demandons de l’argent pour faire quoi que ce soit. Cette manière de penser est bien présente dans l’inconscient collectif, faisant de nous les boucs émissaires », ajoutent les hommes en blouses blanches. S’agissant des plateaux techniques peu adaptés, eu égard aux propos d’Issa Tchiroma, la réaction de Médecins du Cameroun est tout aussi cinglante. Le Medcam contredit le ministre et affirme que nos hôpitaux de 3ème ou 4ème catégorie peuvent opérer la quasi-totalité des pathologies concernées par l’arrivée du navire hôpital. « Le vrai dénominateur de tous ces patients est la pauvreté. Ils sont pour la plupart malades depuis des années. Diagnostiqués, ils n’ont pas pu réunir les moyens nécessaires pour se faire opérer. Nés malformés ou déformés par un accident, ils ont vécu longtemps reclus et inactifs, faute de moyens. En donnant la vie, des femmes ont été victimes de la fistule obstétricale qui a empoisonné leur vie en les rendant infréquentables».Pour cette opération conduite par l’Organisation non gouvernementale humanitaire Internationale Mercy Ships, les 6000 personnes partiront de tous les coins du pays avec des gardes malades pour ce qui est des enfants et des personnes à mobilité réduite. Plusieurs ministères assureront leur transport, nutrition, séjour à Douala pour cette rencontre avec des centaines de personnels techniques et membres de l’équipage du plus grand navire-hôpital privé du monde. «Bien qu’on soit dans l’humanitaire, Il est évident que cette gratuité est financée en amont par les généreux donateurs de Mercy Ships et l’Etat camerounais. Ne pouvait-on pas, avec ces mêmes deniers publics, faire opérer ces patients par des Camerounais dans leur région avec ce que cela comporte de formation-renforcement des capacités des médecins locaux et mise à niveau du plateau technique?», Interroge-t-on le porte-parole du gouvernement. Le Medcamer attire par ailleurs l’attention de l’Etat sur la qualité infecte de la relation qui prévaut en général entre les professionnels étrangers et locaux dans ce type d’opérations. «Les médecins locaux, s’ils sont admis, doivent souvent regarder de loin le champ opératoire. Il y a peu de communication et parfois même de la condescendance envers eux. Malgré tout, c’est à eux que revient le devoir de faire le suivi postopératoire. Dans ces conditions, plusieurs complications graves sont survenues après de telles missions, mais tant pis, les humanitaires n’étaient plus là». Pis encore, Medcamer appelle à une vérification des profils. « Les équipes visiteuses viennent en général complètes. Personne ne vérifie les qualifications et les autorisations de ses membres. Il est plus que temps que l’Ordre national des médecins du Cameroun vérifie les qualifications et accrédite les médecins impliqués dans de telles missions afin que notre pays cesse d’être une pétaudière-gisement de matière première expérimentale pour certains charlatans», prévient l’association des Médecins du Cameroun.