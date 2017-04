Cameroun - Dessous de l'affaire SAMBA: Témoignage d'un proche

Or, après recoupement, voici l'histoire :

Un ressortissant de l'Ouest avait vu un des propriétaires de la parcelle il y a quelques temps et avait proposé de financer le titre foncier de cette de parcelle de 15 hectares. Or à la sortie du titre, on constate que le monsieur s'est attribué 8 hectares sur les 15 et ceci en pleine ville.

Mais bien avant même la sortie du titre, le monsieur avait réuni ses frères du village à qui il a vendu des morcellements et les gars ont lancé immédiatement les travaux à la surprise de la collectivité autochtone. Le monsieur avait donc roulé non seulement le membre de la famille avec qui il avait traité en cachette, mais aussi toute la collectivité.

Pour faire face à ce monsieur et à ses frères, Mr Samba est appelé au secours par sa famille maternelle victime d'une tentative d'arnaque. Il intervient

et réussit à casser le titre en justice. Ses oncles contents lui donnent 2ha de terrain et offrent 1 hectare au nouveau monsieur qui a financé les démarches.Toutefois, malgré la décision de justice, le monsieur qui avait été débouté et ses frères à qui il avait vendu le terrain illégalement reviennent sur le site et accélérent les travaux de construction de logements. Ils travaillent jout et nuit pour s'établir rapidement sur le site et mettre tout le monde devant les faits accomplis.Appelé à nouveau au secours par la collectivité, Mr Samba saisit un huissier de justice pour faire exécuter un ordre de deguerpissement sans condition et le site est aussitôt mis sous clôture. Le lobby Bamiléké décide alors d'avoir sa tête. Ils envoient un espion faire des vidéos et des photos de son domicile en travaux. Les fichiers sont envoyés à Sandje Bertolt alias Boris Bertolt, journaliste à gage basé en Europe. Il va lancer la bombe sur son mur et dans le groupe Facebook LE CAMEROUN C'EST LE CAMEROUN dont le fondateur Mathieu Youbi est dans le complot, leur rôle étant d'amplifier au maximum l'affaire à travers leurs membres. Ce groupe est le relai des messages du lobby dans les réseaux sociaux.Voilà donc à quelle cabale fait face Mr Samba. Le lobby en question veut sa tête parce qu'il a empêché la spoliation de la terre de ses grands parents. Leur projet est de spolier les Betis de leurs terres comme celà a été fait chez les Douala, mais ils butent sur une nouvelle génération de Betis qui a pris conscience des enjeux liés à la terre.Vous vous souvenez du Scandale tribal sur Atangana Kouna ou sur Onambélé Zibi. Ils ont courcicuité l'action du Patriarche Onambélé Zibi dont le vrai projet était d'attirer l'attention du chef de l'état sur ce projet d'envahissement et de spoliation des terres de Betis. Par la même méthode de brouillage du message et de dénigrement dans leurs médias, ils ont réussi à faire passer le patriarche pour un tribaliste aigri ; au point où beaucoup de Betis n'y ont vu que du feu et se sont levés contre le patriarche Onambélé Zibi. Ils font la même chose au journaliste Jean Lambert Nang qui a vite compris et dénoncé l'arnaque.1.pour règler son compte pour obstruction de leur projet comme expliqué plus haut.2.le propriétaire du groupe l'anecdote qui a la chaîne de télévision vision4. Lui il est prioritaire parce qu'il commence à trop occuper l'espace médiatique et fait de l'ombre à leur chaîne Canal2. Ils ont de plus en plus du mal à manipuler les masses à cause de l'autre son de cloche Vision4. De temps en temps, ils essaient de discréditer cette chaîne sur les réseaux sociaux.3. Le propriétaire de Finexx Express, agence de voyage qui se développe très vite dans le transport inter urbain entre Douala et Yaoundé, domaine qu'ils estiment être le leur.Affaire à suivre !