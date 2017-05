Mondial 2026 : l'Afrique aura bel et bien 9 places

Pour une première, 9 équipes, et pas moins, vont représenter le continent africain lors d'une coupe du monde; l'autre côté inédit de ce Mondial 2026 c'est qu'il sera le tout premier qui réunit 48 équipes, soit exactement 16 de plus que ce que dispose le standard actuel (32). La raison en est toute simple , outre l'Afrique qui passera de cinq à neuf représentants, l’Europe verra son quota passer de treize à seize qualifiés, l’Asie comptera huit participants. Les zones CONCACAF (Amérique du Nord et Centrale) et CONMEBOL (Amérique du Sud) auront droit à six représentants chacun. L’Océanie est assurée d’avoir un qualifié.

Tout ce qui nous ramène à un total de 46 équipes. Un tournoi intercontinental de barrages à 6 équipes (une équipe par confédération, à l’exception de l’Europe, et une équipe issue de la confédération du pays hôte) organisé dans le(s) pays hôte(s) de la Coupe du Monde

permettra d'attribuer les deux places restantes.À noter que l'assise du conseil de la FIFA tenue le 09 mai dernier à Manama (Bahreïn) préludait le 67ème Congrès de l'instance faitière du football, prévu pour les 10 et 11 mai dans la même ville, en vue de l'élaboration ,sur la base du règlement spécifique, par le conseil d'administration de la FIFA, d'une procédure de candidature ( texte qui sera soumis au vote) dans le cadre de laquelle seules les associations membres de la CAF, la CONCACAF, la CONMEBOL et l’OFC pourront déposer leur candidature à l’organisation de la compétition finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et ce jusqu’au 11 août 2017. Le 68ème Congrès de la FIFA se prononcera ensuite sur le choix de la ou des association(s) hôte(s).l’Association Canadienne de Soccer, la Fédération Mexicaine de Football et la Fédération de Football des États-Unis ont déjà déposer leurs candidatures à ce sujet. Si le 68ème Congrès de la FIFA décide de n'en retenir aucune, l’administration de la FIFA invitera alors les autres associations membres (y compris celles de l’AFC et de l’UEFA, mais pas celles qui auront déjà présenté leur candidature) à soumettre leur candidature pour l’organisation de la compétition finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Le cas échéant, la décision finale serait prise lors du Congrès de la FIFA 2020."Afrique: de 5 à 9 places directesAsie: de 4,5 à 8Europe: de 13 à 16Amérique du Nord et Centrale: de 3,5 à 6Océanie: de 0,5 à 1Amérique du Sud: de 4,5 à 6Pays hôte: 1(le pays hôte sera automatiquement qualifié et sa place déduite du quota alloué à sa confédération)