Cameroun - Procès des leaders anglophones : La jonction de procédure approuvée par le tribunal militaire

Il n'en sera pas autrement, c'est un même procès qui va décider du sort de Dr Fontem Neba, Agbor Bala et Bbc Mancho ( leaders du Cameroon Anglophone Civil Society Consortium) et de celui des 25 autres personnes interpellées dans le cadre des remous sociaux observées dans les régions du Nord ouest et du Sud ouest, cette décision prise par le tribunal militaire de Yaoundé ce 07 avril 2017 fait suite à une réquisition de la partie demanderesse favorable à la liaison des deux affaires parce qu'estimant similaires les chefs d'accusation retenus contre ces deux vagues de mis en cause. Ils sont notamment poursuivis pour , actes de terrorisme, hostilité contre la patrie, sécession, révolution, insurrection, outrage au Président de la République, outrage aux corps constitués et aux fonctionnaires, rébellion en groupe, guerre civile, propagation de fausses nouvelles, apologie de crimes, mais la défense ne partageait pas cette approche à

quel elle devra se soumettre. C'est le 27 avril 2017 au tribunal militaire de Yaoundé que vont débuter les audiences de ce procès conjoint.Conformément à l’article 2 de la loi n°2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme, les accusés risquent la peine de mort au cas où leur culpabilité est établie.On assistera donc à la quatrième audience relatives aux "événements de Bamenda et de Buea". En attendant d'en connaître l'issue, il est loisible de constater que diverses mesures sont entrain d'être prises par les officiels camerounais relativement aux revendications d'enseignants et des bâtonniers des régions anglophones, à commencer par la création de la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme à laquelle il faut désormais ajouter entre autres le lancement annoncé ce 06 avril 2017 d’un recrutement spécial des auditeurs de justice et élèves greffiers d’expression anglaise.