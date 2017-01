Cameroun - obsèques de Ndi-Samba: Mise au point de la famille NDI-SAMBA sur leur relation avec Martin MBARGA NGUELE

Et depuis lors, pas une semaine, ou presque, ne passe sans que des révélations en tous genres soient faites sur ce qu’était sa vie, celle de ses plus ou moins proches et son héritage.

Toutes ces déclarations calomnieuses nous ont déjà causé et continuent de nous causer beaucoup de mal, tant elles sont animées par le désir ardent de ternir la mémoire de ce grand homme que fut notre père et laissent apparaître au grand jour des luttes d’intérêts inavoués.

Aujourd’hui, quand nous entendons les propos de certains individus, pleins de colère, de haine et de ressentiment contre le Patriarche Joseph NDI-SAMBA, nous avouons que notre père nous manque encore davantage. Et parce que nous avons obligation de lui manifester amour et respect pour qu’il repose vraiment en paix, nous en appelons aux uns et aux autres de faire preuve de sens des responsabilités.

Parce que nous attachons

du prix au respect de la mémoire de notre père, nous ne répondrons pas aux rodomontades de certains flambeurs. Au-delà des propos indignes, ces derniers s’honoreraient de porter à la connaissance de l’opinion nationale les preuves de leurs allégations. Une telle initiative de leur part confirmerait leur sérieux et leur crédibilité.Face à un acharnement et une persécution continuels et si incompréhensibles contre notre défunt père, nous nous réjouissons, malgré tout, de son enterrement dans l’honneur et la dignité. Aussi, est-il important de relever que la parfaite organisation de ses obsèques le samedi 02 juillet 2016 n’a été possible qu’au prix du soutien exceptionnel du couple présidentiel, Paul et Chantal BIYA. Notre reconnaissance est grande à leur égard.La bonne organisation desdites obsèques doit certainement beaucoup aussi à toutes les élites du département du Nyong-et-So’o. Dans ce sens, nous souhaitons exprimer particulièrement toute notre gratitude à Son Excellence Martin MBARGA NGUELE pour son soutien moral et matériel à notre père pendant sa maladie et après sa mort. Certaines personnes, sans aucun scrupule, ont attribué à tort au Délégué Général à la Sûreté Nationale des immixtions pernicieuses autant dans l’organisation de ces obsèques que dans la gestion de certains intérêts de la famille NDI-SAMBA.Il n’en est absolument rien. Et nous relevons, pour le déplorer, tant la légèreté que l’intention de nuire qui caractérisent de telles informations. La faillite de ces imputations diffamatoires se déduit de l’évidence que Son Excellence Martin MBARGA NGUELE n’appartient pas, ni de près ni de loin, à la famille NDI-SAMBA. A chacun d’en faire son propre jugement !Fait à Yaoundé le 27 décembre 2016