Cameroun: Eradication progressive des prestations fictives

Dans « Conjoncture économique », Abba Sadou fait d’autres révélations sur les marchés publics. D’après lui, le contrôle automatique de l’effectivité et de la qualité des prestations, qui conditionne désormais le visa des paiements par le Minmap, « conduit progressivement à l’éradication du phénomène des paiements des prestations fictives, à la diminution progressive du nombre des chantiers abandonnés

». En outre, grâce au visa préalable des documents de paiement, des redressements pécuniaires évalués à une quarantaine de milliards en trois ans seulement (7,5 milliards, 18,6 milliards et 20,5 milliards de FCFA respectivement en 2016, 2015 et 2014) ont été opérés. Dans ce sens, Abba Sadou cite quelques cas éloquents de redressements effectués. Notamment, sur le projet de l’autoroute Yaoundé-Douala, où le contrôle effectué par le Minmap sur le site d’exécution des travaux a permis de dénoncer une surévaluation des volumes de terrassement et la double facturation de la fourniture

et du transport des matériaux rocheux devant servir au remblai de purges, dont les redressements subséquents sont de l’ordre de 9 milliards de FCFA. Le même contrôle a permis de dénoncer la validation, par tous les autres acteurs, des prestations non encore exécutées dans la mise en œuvre du Plan de gestion environnemental et social (PGES). Les redressements qui s’en dégagent s’élèvent à un montant de 166 125 000 FCFA. Par ailleurs, l’entreprise a facturé 64 rapports d’avancement alors qu’elle n’en a rédigé que 25, le montant du redressement est de 52 762 164 FCFA. La découverte d’une tentative de fraude orchestrée par l’entreprise des travaux dans l’exécution des terrassements. Elle voulait comptabiliser « les déblais en sol meuble » comme les «déblais rocheux». Il convient de préciser que le mètre cube du déblai en sol meuble est payé à 2 251 FCFA alors que le déblai en sol rocheux est rémunéré à 16 243 FCFA/m3. Faites la différence. Bien plus, les contrôles du Minmap ont conduit à des reprises inédites de certains travaux dont les réceptions provisoires avaient pourtant déjà été programmées par les autres acteurs. L’on peut notamment citer le cas du tronçon de route Mbére-Ngaoundéré qui relève plutôt de l’inédit au Cameroun, tant les intérêts en jeu étaient énormes. L’incidence financière de la reprise totale de la couche de roulement des 90 km de ce tronçon de route qui aurait été supportée par la fortune publique, est évaluée à plus de 15 milliards de FCFA. Les travaux de reprise sont actuellement en cours d’exécution à la charge totale des cocontractants, reconnus responsables de la mauvaise qualité.