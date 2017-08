Abus: First trust contraint tous ses clients à payer les frais d'alertes SMS

Ils demandent par conséquent à l’EMF de revoir cet état de chose. Depuis quelques temps, les clients de l’établissement de microfinance First trust assistent impuissants à la déduction dans leurs comptes de la somme de 1000FCFA. Cette situation a surpris plusieurs d’entre eux qui ont voulu en savoir d’avantage auprès de l’EMF. Des explications données par l’établissement de microfinance, il ressort que cette somme déduite tous les mois depuis deux mois représente les frais d’un service d’alerte SMS. Un service nouvellement imposé obligatoirement à tous les clients de l’EMF. Une révélation qui a suscité le courroux des clients qui n’ont pas manqué de montrer leur mécontentement en haussant le ton à l’agence First Trust Nlongkak à Yaoundé. « Ce n’est pas normal qu’on nous déduise obligatoirement des frais pour ce service sans avoir notre accord », ont déploré plusieurs clients de l’EMF aux abois. A la direction de First

trust à Douala, l’on affirme que ce service qui a été introduit depuis peu est obligatoire pour tous les clients sans exception. Pour les responsables de First Trust, ce service est comparable à tout autre service obligatoire dans la banque comme les agios par exemple. Et donc pour l’EMF, il n’y a donc rien d’anormal dans l’obligation qui est faite aux clients de supporter ces frais supplémentaires sans leur consentement. Mais, si les clients affirment qu’on leur prélève la somme de 1000 FCFA, à First Trust les responsables affirment que ce sont « seulement 358 FCFA » qui sont prélevés mensuellement aux clients comme frais d’alerte SMS. Mais, quel que soit la somme induite par ces alertes SMS, les experts du secteur de la microfinance sont unanimes sur le fait que ce service ne doit pas être imposé aux clients. « Ce n’est pas normal d’imposer ce service aux clients quel que soit l‘importance que revêt ce service pour eux. Ce sont des services auxquels les clients doivent librement souscrire », affirme un expert de la microfinance. Car, ne faisant pas partie des packages obligatoires dans le secteur bancaire, chaque client a donc la liberté de souscrire ou pas à ce service. Pour les acteurs du système de la microfinance, il est important que First trust revoie son système. « C’est vrai que dans son intérêt, le client doit souscrire à ce service parce qu’ainsi, il est alerté par SMS chaque fois qu’il y a une activité sur son compte. Ce qui réduit les opérations de fraude sur son compte. Mais, on ne saurait l’obliger à y souscrire », affirme un expert de la microfinance. « Seuls les services figurant dans le package des services auxquels le client a souscrit au départ doivent être obligatoires. Les autres doivent être souscrites délibérément. Chaque fois que le service induit des frais, le client doit être avisé », poursuit-il. A l’ouverture du compte en effet, il y a des conditions et des produits qui sont imposés aux clients en fonction notamment du type de compte sollicité. Généralement, en dehors des agios et des montants minimums exigés dans le compte (notamment pour le compte épargne), des frais d’ouverture du compte, et aussi l’assurance dans certains cas, rien d’autre n’est exigé au client. Par ailleurs, la banque ou l’EMF doit remettre au client un relevé de son compte tous les mois. A l’ouverture du compte, les banques sont obligées de donner toutes les informations nécessaires aux clients sur le fonctionnement du compte.