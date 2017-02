Cameroun: Le MINEE lance la politique nationale de la gestion des ressources en eau lancée

Un atelier y afférent s’est tenu hier à Yaoundé dans l’optique d’enrichir et de valider ce document. Lors du sommet mondial sur le développement tenu à Johannesburg en 2002, les chefs d’Etat et de gouvernement africains avaient recommandé aux Etats de disposer chacun d’un plan d’action national de gestion intégré des ressources en eau (Pangire).

Dans le même temps, le Cameroun, qui veut porter à l’horizon 2020, le taux d’accès à l’eau potable à 75% et le taux d’accès aux infrastructures d’assainissement à 60%, a décidé l’élaboration d’une politique nationale de l’eau. Ce travail commencé il y a quelques mois a été complété d’une étude diagnostique, de même que de la mise en place d’un recueil de priorité du secteur de l’eau qui a été validé en 2013. Il est maintenant question de renforcer et d’enrichir ce programme dont le contenu sera validé au cours de cet atelier de : lancement officiel du processus d’élaboration nationale de l’eau, ouvert hier par le ministre de l’Eau et de l’Energie (Minee), Basile Atangana Kouna. Il a par ailleurs indiqué l’importance de la mise en œuvre du Pangire, qui en fait est, selon lui, une sorte de stratégie et de gage d’une gestion durable des ressources en

eau. Un socle qui permettra de prendre en compte tous les secteurs qui utilisent de l’eau et tous les acteurs impliqués dans ledit secteur. « Il est surtout question de disposer d’une vision à long terme, de manière à ce que, par exemple, la loi sur l’eau qui est en train d’être révisée actuellement ne le soit plus sans une base réelle, mais qu’elle soit assise sur une stratégie ferme », explique Georges Boudet Etoundi, chef de la division des études, de la prospective et de la coopération au Minee. Il explique aussi qu’il s’agit désormais d’éviter la navigation à vue. « Certes il existe déjà une loi sur la gestion de ressources en eau, mais elle n’a pas été basée sur une vision sur le long terme », explique-t-il.