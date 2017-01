Cameroun: L'Ouest en tête de création d'emplois en 2016

A l’analyse des données servies au président de la République en matière de création d’emplois, le Fonds national de l’emploi (FNE) apparaît comme le plus grand facilitateur dans le domaine. Cette institution étatique a été à l’origine de la création de 34 313 emplois dont 36 emplois indépendants et 25 935 emplois salariés. Il est aussi à noter une forte absorption des chercheurs d’emplois dans le secteur Forêt et faune où 32 000 emplois directs y sont générés. Dans sa nouvelle trouvaille, le gouvernement affirme avoir créé 9 416 emplois sous la houlette de l’Agence du service civique de participation au développement. L’on y dénombre 1 048 en agriculture, 669 en élevage et 18 dans la pêche. Dans cette présentation du Minefop, il apparaît que les entreprises de travail temporaire ont permis la création de 6 642 emplois, alors que 6 222 personnes ont été intégrées dans la Fonction

publique au 31 octobre 2016. Au cours de la même période, l’Etat a recruté 4 350 policiers dont 100 élèves-commissaires directs, 150 élèves officiers, 1000 élèves inspecteurs directs, 3 000 élèves gardiens de la paix. Les « marchés agricoles » ont créé 2 000 emplois, 1 800 recrues dans le Bataillon d’intervention rapide, 5 828 élèves professeurs dans les Ecole normales supérieures et à l’Institut national de la jeunesse et des sports. L’Etat a aussi recensé les 1 255 offres des organismes internationaux publiées dans Cameroon tribune. L’on apprend aussi de la synthèse du Minefop que 1 527 contrats de travail expatriés ont été visés en 2016. Sans grandes explications, avec 47 662 emplois, c’est donc la région de l’Ouest qui occupe le peloton de tête en matière de recrutement au Cameroun en 2016. L’Ouest du pays est suivie du Littoral, où l’on a enregistré 37 439 emplois selon le Minefop.Dans la région du Centre, il y a eu 25 538 emplois créés, soit 6 248 dans le secteur primaire, 5 847 dans le secteur secondaire, 5 283 dans le tertiaire, 2 475 dans le cadre de la CAN 2016 et 5 685 dans d’autres secteurs. Dans la région du Sud où il y avait plusieurs chantiers structurants, l’Etat recense 22 168 emplois dont 6 008 fournis par les entreprises du secteur privé, 669 dans le cadre du Plan d’urgence triennal, 171 tirés de l’application de l’approche à Haute intensité de main-d’œuvre dans la région du Sud et 200 emplois ont été créés par la commune de Sangmélima, selon le Minefop. Dans le région de l’Extrême-Nord particulièrement vulnérable avec les exactions de la secte islamique Boko Haram, le Minefop informe que 15 008 emplois ont été créés. De manière désagrégée, 7 620 emplois grâce au Budget d’investissement public. 5 000 avec le projet filets sociaux sur financement de la Banque mondiale, 250 emplois pour la commune de Maroua 1er et 1 000 emplois fruits du partenariat entre l’Agence française de développement et le Cameroun. Dans la région du Nord, l’on enregistre 3 704 emplois créés au 31 octobre 2016, 9 961 dans l’Adamaoua et 6 723 dans la région de l’Est. Le département du Mfoundi, siège des institutions politiques et le Wouri, où se trouve le port de Douala sont les zones où il y a plus d’opportunités d’avoir du travail au Cameroun.