Cameroun : La coupe des confédérations sera sans OYONGO BITOLO

On aurait souhaité ne retenir de la confrontation Cameroun(Maroc que le merveilleux but planté à la 29e minute du temps réglementaire dans la lucarne des marocains par Vincent ABOUBAKAR, qui a concédé la victoire aux poulains d’Hugo BROOS, mais, il ya eu cette faute sur Ambroise OYONGO BITOLO qui va induire une sérieuse blessure. Si à sa sortie du stade l’inquiétude n’était pas très grande à cet égard, le diagnostic des médecins est sans appel, une IRM menée dans un hôpital de Yaoundé indique qu’il ya eu une rupture du tendon rotulien ; en clair le joueur devra subir une opération chirurgicale. Un processus qui permettra à l’international de l’impact de Montréal de recouvrer la santé, et partant, la capacité à renouer avec la pelouse. C’est dire qu’il faudra aussi d'ores ermt déjà s’attendre à un DJETEI MOHAMED ou à CASTELLETO JEAN CHARLES(de la réserve) et al à la défense

pour le match du 13 juin prochain en amical contre la Colombie et dans le courant du tournoi des huit nations où le Cameroun joue pour son premier match(le 18 juin prochain( le chili. C’est surtout de l’absence d’un animateur inégalable que vont souffrir les champions d’Afrique.