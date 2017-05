Cameroun: 60 ans sous le drapeau vert-rouge-jaune

La citoyenneté camerounaise en est reconnue et le tout premier ministre du Cameroun, à savoir André Marie MBIDA est nommé par le Haut Commissaire Pierre MESSMER (qui jouait le rôle de Chef de l’Etat) et va être investi le le 10 mai 1957 par l’Assemblée législative du Cameroun; conjointement, L’ALCAM choisit le drapeau du Cameroun «Vert-Rouge-Jaune», l’hymne national «O Cameroun berceau de nos ancêtres» et la devise du pays «Paix-Travail-Patrie»; le 10 mai devient jour de fête nationale.

A l'image des mutations politiques qui se sont succédé au Cameroun son drapeau connaîtra moult réformes. A l’occasion de la fusion en 1961 entre le Cameroun oriental et occidental qui forme la République fédérale du Cameroun, le drapeau est tricolore, vert, rouge et jaune à trois bandes verticales d’égale dimension frappées de deux étoiles sur la bande verte. Ces deux étoiles étaient la matérialisation de ce fédéralisme; en 1972 survient

la proclamation de l'État unitaire qui induit le remplacement deux étoiles par une seule , au centre de la bande rouge, tel que usité actuellement. A noter que le choix de chacune des couleurs du drapeau est loin d'être choisie pour le symbole.Le Vert représente la végétation luxuriante de la forêt du Sud toujours verte et pleine de vie. C’est le signe d’un Cameroun riche et prospère. – Le Rouge représente le sang versé par les martyrs, les terres fertiles des plateaux de l’Ouest, c’est aussi le trait d’union entre la forêt dense du Sud et la savane du Nord. C’est la marque de la souveraineté du Cameroun. – Le Jaune représente la savane du Nord et du soleil qui brille continuellement sur le Cameroun. C’est le symbole de la richesse, de la gloire et de l’honneur. – L’Etoile représente l’unification du pays en un État un et indivisible. Symbole de l’Unité nationale du Cameroun et de tous les Camerounais dans leur diversité. Le respect du drapeau et de la levée des couleurs est un devoir patriotique inaliénable dont la violation peu entrainer des sanctions ; il en est de même pour tous les emblèmes de la nation.60 ans sous le drapeau vert-rouge-jaune, 60 ans qu'il reste cher au peuple camerounais, pas osé de dire qu'il est l'un des éléments fondateurs et consolidateurs de son unité à préserver par tous les moyens nécessaires pour une union forte et durable.