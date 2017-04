Cameroun : Le Centre de Commerce Extérieur et des Relations Extérieures (CCERE), pour des investissements sécurisés en terre camerounaise

« On n’investit pas dans un pays lorsqu’on n’a pas d’assurance protocolaire.» Et pourtant prévenir des risques d’arnaque, assister et accompagner les investisseurs étrangers intéressés par La richesse du Cameroun, n’est pas l’apanage de nombre d’institutions nationales à l’opposé du Centre de Commerce Extérieur et des Relations Extérieures, qui en a fait son crédo et va bien au-delà. Au premier rang des multiples engagements qui sous-tendent cette organisation tenue à bouts de bras M. Ibrahim ZAKARI (son directeur général), il y a la promotion de la destination Cameroun au moyen de foires d’expositions et de conférences diverses mettant en avant les potentialités de l’« Afrique en miniature », des investisseurs seront aguichés par les éventualités que leurs concède le Cameroun que le CCERE va se charger de leur encadrement consulaire et protocolaire, en clair, les accompagner dans la gestion des formalités d’obtention de visas d’entrée et d’installation sur le territoire

national, de renouvellement de titres de séjour auprès des autorités nationales compétentes. Le Centre de Commerce Extérieur et des Relations Extérieures ne se contente pas seulement d’assurer séjour confortable et légal à ces derniers, il veille également à leur apporter toute l’assistance dont ils peuvent avoir besoin dans la réalisation de leurs missions, notamment par la programmation d’audiences avec des personnalités nationales (selon les attentes et domaines d’intervention des investisseurs) et la gestion des cérémonies, séminaires, rencontres et autres évènements à l’intérêt de ces Promoteurs. Cette mosaïque d’offres à l’endroit d’entreprises étrangères n’occulte pas les efforts que le CCERE consentit également pour le déploiement des entreprises locales.Quoiqu’elle puisse paraitre extravertie, le modèle de diplomatie économique que promeut le CCERE assure la préservation des intérêts des entreprises locales, non sans leurs concéder un large éventail d’opportunités. Outre le fait qu’elle encourage la conclusion de partenariats (gagnants-gagnants) entre les investisseurs étrangers et les entreprises locales, l’organisation accompagne ceux du Cameroun dans les formalités de sortie du territoire national, dans la sollicitation des visas d’entrée dans les pays sollicités et se charge du Suivi des dossiers consulaires (légalisation, authentification, certification entre autres).A l’évidence, assurer la sécurité et la réussite des investissements de promoteurs étrangers au Cameroun, l’objectif que s’est fixé le Centre de Commerce Extérieur et des Relations Extérieures (CCERE) n’est pas aussi facile à réaliser eu égard tous les paramètres qu’il induit. C’est certainement conscient de ce grand chantier que M. Ibrahim ZAKARI s’est entouré de juristes, d’économistes, de comptables, d’assureurs, d’informaticiens entre autres experts de diverses professions ; une liste d’avantages auxquels s’est greffé le partenariat récemment signé entre le CCERE et la Compagnie Méditerranéenne d’Analyse et d’Intelligence Stratégique pour développer une plateforme d’Intelligence Economique entre le Cameroun et le Maroc. Et c’est sans compter son portail Web disponible à l’adresse www.ccere-cameroun.com mis en place depuis le 05 mars 2017 pour davantage renseigner le public, mais surtout les investisseurs au sujet des facilités dont ils peuvent bénéficier au sein de cette structure avant-gardiste.