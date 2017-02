La Banque mondiale recommande le solaire à l'Afrique

Les gouvernements africains sont appelés à intégrer les technologies solaires dans leurs stratégies nationales d’électrification. C’est la solution que préconise la Banque mondiale (BM) pour réduire le déficit énergétique qui plombe le décollage économique du continent, surtout dans sa partie subsaharienne. D’après une information publiée sur le site de l’institution, cela a été réitéré lors d’une table-ronde sur les énergies renouvelables, organisée au cours du Forum économique en marge du 27ème sommet Afrique-France, qui s’est tenu du 13 au 14 janvier dernier à Bamako, au Mali. Paul Noumba Um, directeur des opérations de la BM au Mali, Niger et Tchad, a saisi cette occasion pour plaider en faveur d’une «révolution» solaire sur le continent africain, d’ici 2023 afin de produire un giga watts (GW) d’électricité photovoltaïque connectée au réseau national. Ce qui permettra également de fournir de l’énergie solaire hors réseau à 5 millions de nouveaux utilisateurs. Cette recommandation

découle de quelques constats. D’une part, l’électricité telle qu’elle est distribuée aujourd’hui, c’est-à-dire dans un format classique d’approvisionnement faible et irrégulier par les hydrocarbures et l’hydroélectricité, freine le développement en Afrique Subsaharienne. Et d’autre part, le rythme d’accès à l’électricité augmente trop lentement par rapport à la croissance démographique rapide du continent. Selon les données de la BM, plus de 500 millions de personnes en Afrique vivent sans électricité. C’est-à-dire que moins d’un africain sur cinq était raccordé à l’électricité en 2012. Et avec en prime une timide progression qui a fait passer le taux d’accès à l’électricité de 32% à 35% entre 2010 et 2012. Il ressort également que la capacité de production des sociétés augmente actuellement à un rythme de 1 à 2 GW par an, alors que la croissance annuelle de la demande dépasse 6 et 7 GW. Par ailleurs, malgré les nombreux efforts entrepris et des initiatives prises dans ce domaine, l’Afrique demeure à la traîne, notamment dans le développement des énergies renouvelables pour lesquelles, elle présente pourtant un fort potentiel. Pour inverser cette tendance dans le contexte de morosité de la conjoncture économique actuelle, marquée par un ralentissement de la croissance des grandes économies comme le Nigeria, l’Angola et l’Afrique du Sud, Paul Noumba Um souligne l’urgence d’agir et d’accélérer la mise en place d’un système énergétique stable qui pourra accélérer la croissance économique et réduire la pauvreté. «On assiste actuellement à un changement de paradigme et il faut utiliser les nouvelles technologies pour impulser les énergies renouvelables, surtout dans les zones rurales », a-t-il indiqué. Pour y parvenir, il est recommandé aux gouvernements de proposer de bons projets, des procédures transparentes et renforcer leurs acquis afin d’accroître leurs capacités énergétiques. C’est ce qui justifie le soutien financier de la BM pour les gouvernements africains dans leurs réformes pour améliorer le secteur de l’électricité et élargir l’accès aux usagers vivant dans les régions les plus reculées. Dans ce contexte, les énergies renouvelables constituent un pilier majeur du plan d’affaires pour le climat en Afrique, lancé par la Banque mondiale en 2015 lors la conférence internationale de Paris sur le climat (COP21), pour mobiliser d’ici à 2018, 16 milliards de dollars, soit environ 8 000 milliards FCFA. Si on note globalement des avancées notables, l’Afrique centrale n’en est qu’à des balbutiements en termes de développement des énergies renouvelables.