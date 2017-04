Liberté de la presse: Le Cameroun perd quatre places

Avec un score de 41,59, le pays perd quatre places. Il quitte le 126ème rang occupé l’année dernière. Une chute que Rsf met sur le compte d’une «menace permanente sur les radios». L’organisme qui relaie le classement mondial de la liberté de la presse indexe l’univers de la tolérance administrative dans laquelle les stations radiophoniques évoluent. Un mode de fonctionnement qui garde ces journalistes sous le joug des autorités administratives. A la moindre ‘’bévue’’, ils pourraient voir leurs organes de presse fermés. Les poursuites pour diffamation contre les journalistes qui ne sont pas toujours informés avant et la loi du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme sont également des éléments qui auraient concouru au classement du Cameroun à cette place. Rsf n’a pas manqué d’évoquer l’affaire Ahmed Abba, «un correspondant de Rfi (Radio France international, Ndlr) en prison depuis près de deux ans», qui a d’ailleurs

été condamné mardi dernier par le tribunal militaire à 10 ans de prison fermes et au paiement de dépens de 55 millions Fcfa. Il a ainsi été reconnu coupable de blanchiment et de non dénonciation d’actes de terrorisme. L’organisation dotée d’un statut consultatif auprès de l’Organisation des Nations unies indique par ailleurs que «d’autres journalistes ont été arrêtés lors de la répression des manifestations dans les régions anglophones du pays où, à partir de janvier 2017, internet a été coupé pendant plusieurs mois». En ce qui concerne l’Afrique, une fois de plus, les pays de l’Afrique australe dament le pion aux autres Etats du continent. Le premier pays africain sur l’échelle du classement est la Namibie, en 24ème position. Vient ensuite l’Afrique de l’Ouest : le Ghana (26), le Burkina-Faso (42), le Sénégal (58), le Niger (61), le Bénin (78), la Côte d’Ivoire (81). Ce n’est qu’à la 108ème place qu’une nation de l’Afrique centrale se pointe. Il s’agit du Gabon. La République centrafricaine (113), le Congo-Brazzaville (115) et le Tchad (121) sont devant le Cameroun. Viennent plus tard la République démocratique du Congo (154) et la Guinée Equatoriale (171). La Norvège occupe le premier rang du classement 2017, suivie de la Suède, la Finlande et le Danemark. En rappel, l’association Rsf a été fondée en 1985 à Montpellier (France) par quatre journalistes. Elle est devenue une organisation leader dans le monde pour la défense et la promotion de la liberté de l’information.