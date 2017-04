Cameroun: Possible fin des coupures intempestives de l'énergie électrique

Les barrages hydroélectriques en construction, la création de la Sonatrel et de son opérationnalisation, l’implication des PME dans l’électrification rurale, et les récents accords signés entre le Cameroun et ses partenaires laissent croire cette possibilité.

S’achemine-t-on vers la fin des coupures intempestives de l’énergie électrique? La série de contrats passée ces dernières années dans le secteur de l'énergie laisse présager ce scénario. Le plus récent des accords a été conclu le 13 avril 2017 à Yaoundé entre l’Etat du Cameroun, Platinum Power et Eneo Cameroon sur les termes de références du projet Makay de 350 MW et du contrat d’achat d’électricité. Le complexe hydroélectrique contribuera au renforcement de l’offre énergétique et fournira au Cameroun une électricité propre, fiable et renouvelable. Le contrat est d’environ 600 milliardsde FCFA. Mais bien avant l’accord de jeudi dernier, le concessionnaire public de l’énergie électrique avait signé le 16 décembre 2016 un contrat d’achat d’électricité avec IED Invest Cameroun. Par cette convention, Eneo Cameroon s’engage à acheter auprès de l’entreprise suscitée, l’énergie produite dans la mini-centrale hydro-électrique de Mbakaou. L’ambition étant de parvenir à l’électrification de plus de 1500

nouveaux ménages dans la Région de l’Adamaoua. L’infrastructure entre en fonction à compter du troisième trimestre 2018 et sera alors dotée d’une puissance de 1,4 MW pour une production annuelle moyenne de 10,9 GWh. Au mois de novembre 2016, la Banque mondiale et la Sonatrel avaient signé un accord de financement, de l’ordre de 190 milliards de FCFA, destinés à la construction de lignes de transport dans les régions du Centre, de l’Est, du Littoral et de l’Ouest pour la période 2016-2022. Aux différents accords passés, il faut ajouter le Plan directeur d’électrification rurale (PDER) qui prévoit, à l’horizon 2035, l’électrification des 10 000 localités n’ayant pas encore accès à l’électricité. Soit la réalisation en milieu rural de 50 000 branchements par an sur une période de 20 ans pour un coût global estimé à 805 milliards de FCFA. En même temps, Eneo a l’intention de construire deux centrales solaires qui doivent générer chacune 10 MW. Ces centrales, basées à Guider dans la région du Nord, viendront renforcer les capacités de production du Réseau interconnecté Nord (RIN) à compter du premier trimestre 2018. Conscient de ce qu’il faut davantage augmenter et booster l’offre énergétique au Cameroun, les autorités ont créée en octobre 2015, la Sonatrel avec pour mission d’assurer le transport d’électricité. Elles ont aussi lancé le chantier de construction de plusieurs barrages électriques : centrale à gaz de Kribi, centrale à fioul lourd de la Dibamba, barrages de Lom Pangar, Memve’ele et Mékin. « Le barrage doit réguler le débit du fleuve Sanaga pour qu’il soit supérieur à 1 000 mètres cubes par seconde, ce qui représente 170 MW de puissance hydraulique à très court terme. Grâce à la régulation du Sanaga, nous allons pouvoir construire une dizaine de barrages en aval, qui porteront son potentiel énergétique à 6 000 MW. Lom Pangar sera terminé d’ici la fin de l’année. L’usine de pied ouvrira en 2018 et on estime que le barrage sera au maximum de ses capacités fin 2018», confiait Théodore Nsangou, directeur de l’entreprise publique EDC lors d’un entretien accordé à Le Monde Afrique en ligne. Hormis ces infrastructures, l’État incite les entreprises privées à investir dans le secteur de l’électricité à travers Invest’Elec. Le projet a déjà permis de former non seulement près de 200 PME, d’inventorier près de 300 sites soulignait Jean-Pierre Kedi, directeur général de l’Arsel.