Cameroun: Un complexe de transformation de poulet de chair en gestation à Dzeng

L’unité industrielle dont le ministre de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire, Louis Paul Motaze a procédé à la pose de la première pierre, jeudi 28 avril 2017, entend produire 300 000 poulets de chair et 108 000 alvéoles d’œufs par an. Dzeng,

« la ville rose » sera bientôt la ville du poulet. Cette ville du département du Nyong-et-So’o dans la région du Centre abritera bientôt un complexe intégré de production et de transformation de poulet chair. Une initiative du sénateur, Emmanuel Nnemde, une élite de la localité, en partenariat avec deux sociétés italiennes, FAZA et IMAS. Ce projet qui bénéficie de l’accompagnement du gouvernement a franchi une étape supplémentaire dans son implémentation, jeudi 28 avril 2017, avec la pose de sa première pierre par le ministre de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire, Louis Paul Motaze qui, à cette circonstance était accompagné de nombreux autres collègues membres du gouvernement. Selon le promoteur du complexe intégré de production et de transformation de poulet de chair de Dzeng, son unité de production, d’un coût global estimé à environ 02 milliards de FCFA entend dans un délai de 10 mois,

produire 300 000 poulets de chair et 108 000 alvéoles d’œufs de consommation par an. L’objectif global étant de contribuer à la croissance économique du Cameroun, à travers l’amélioration quantitative et qualitative de la productivité d’œufs de poulets de chair et œufs de table, ainsi que leurs sous-produits destinés à être commercialisés dans les marchés locaux, nationaux, voire internationaux. Devant être bâti un site d’une superficie de 15 hectares propice à la conduite des activités de l’élevage, le complexe intégré de production et de transformation de poulet de chair de Dzeng, apprend-on, sera réalisé en trois phases, la première phase couvre une superficie de 5 hectares. En termes d’impacts, sur le plan économique, ce projet, précise-t-on, va contribuer à l’augmentation du Produit intérieur brut (PIB) national à travers l’exportation de ses produits dans la sous-région Afrique centrale. De même, il devra améliorer les conditions de vie des populations locales et des environs à travers les bénéfices tirés de son activité. Et enfin, il va créer de la richesse sur le plan national à travers la valeur ajoutée sur le plan macroéconomique. Au plan social, ce projet va susciter la création de nombreux emplois durables, environ 100 pour le départ, selon son promoteur. Il va également contribuer à l’atteinte de la sécurité alimentaire, favoriser l’intégration entre l’agriculture et l’élevage. Mais aussi, il devra promouvoir le développement de l’entrepreneuriat péri urbain et la promotion de l’initiative à la base. Sur le plan environnemental, ce projet, selon son promoteur, devrait contribuer à l’amélioration de la productivité agricole dans sa zone d’implantation. Tout en contribuant au renouvellement du couvert végétal à travers les activités de fertilisation. Pour Emmanuel Nnemde, le promoteur du complexe intégré de production et de transformation de poulet de chair de Dzeng, la réussite de ce projet dépend en grande partie de la disponibilité de la matière première qui ici est le poulet. Pour cela, le projet compte appuyer 104 Groupements d’intérêt commun (GICs) dans la production du poulet de chair. Egalement, la commune de Dzeng, partenaire de ce projet s’engage à mettre en place une ferme de production d’environ 5 000 poulets qui seront mis à la disposition de ce projet.