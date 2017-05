Afrique: Le forum international de la diaspora camerounaise obligé d'être délocalisé

Initialement prévu se tenir à Ouagadougou (Burkina-Faso) les 25,26 et 27 mai 2017, c'est plutôt la capitale ivoirienne qui abritera le Forum de la diaspora camerounaise les 26, 27 et 28 mai prochains.

À une dizaine de jours seulement de sa tenue, le rendez-vous que se sont donnés les camerounais de la diaspora au Burkina-Faso change, non seulement de localisation, mais connaît un décalage d'un jour. C'est désormais à Abidjan, la capitale ivoirienne que se tiendra du 26 au 28 mai prochain le forum international de la diaspora camerounaise. Et pour cause, «les hésitations de dernière minute du gouvernement Burkinabé suite aux pressions du régime de Yaoundé demandant l’annulation dudit Forum, arguant qu’il organise un autre Forum de la diaspora au Cameroun au mois de Juin» ont expliqué des membres du comité d'organisation vertement consternés de cette attitude des officiels camerounais, qu'ils assimilent à une atteinte aux libertés publiques dans un État de droit, mais pas seulement ! « Le régime de Yaoundé semble avoir quelques soucis à l’idée d’une diaspora camerounaise indépendante et bien organisée », infèrent-ils.

L'ombre de cette annulation

n'a ,en rien, émoussé leur détermination voire engendré les désistements au rang des camerounais de la diaspora; ils entendent justement par ce forum se souder les coudes pour travailler de concert à l'évolution du Cameroun; le thème de soubassement de cette assise à savoir: « Stratégies et organisation de la diaspora Camerounaise pour une contribution durable au changement sociopolitique au Cameroun » n'en laisse planer aucun doute. En clair, le Forum vise la mobilisation de la diaspora camerounaise pour une contribution durable à la renaissance du Cameroun,à l'émergence d'un État camerounais libre, démocratique et prospère à travers la mise sur pied d'un cadre organisationnel permanent pour porter les initiatives socio-politiques de la diaspora camerounaise avec un focus à court terme sur l'adoption d'une stratégie efficace pour l'alternance démocratique au Cameroun en 2018.Les échéances électorales de 2018 seront évidemment au menu des échanges, et trois autres thématiques dont l'analyse SWOT de la situation au Cameroun d’ici 2018, le problème anglophone, la forme d’organisation pour un impact durable et efficace de la diaspora vont meubler les échanges. Il est loisible de constater que la présidentielle de 2018 qui augurera ou non d'une rupture avec 33 ans sous le même régime, suscite de plus en plus l'engouement tant, à ce jour, pas moins d'onze candidatures sont déjà déclarées.La participation au forum reste possible. Les inscriptions se font à l'adresse http://www.sicxappdev.com/DA4C .