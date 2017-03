Cameroun - An 32 du Rdpc: Le parti au pouvoir défie les villes mortes de Bamenda

La commémoration du 32è anniversaire du parti au pouvoir était spécialement attendue à Bamenda, la capitale de la région du Nord-ouest, considérée comme le fief de la contestation contre le régime depuis le déclenchement de ce qui est appelé «la crise anglophone ». Et pour cause, quelques sirènes avaient annoncé deux journées villes mortes les 23 et 24 mars derniers, appelant les populations à rester chez elles ces 2 jours, visiblement pour empêcher l’organisation de quelque manifestation que ce soit à l’occasion de cet anniversaire. A Yaoundé et Douala, quelques agences de voyage avaient même refusé d’organiser des transports en direction du chef-lieu de la région du Nord-ouest ces 2 journées, par peur des représailles des adeptes de la sécession. Finalement, il n’en n’a rien été. Le 24 mars, le Palais des Congrès de Bamenda, a fait salle comble, pleine qu’elle était de militants et militantes venus célébrer la

fête anniversaire de leur parti. Ils répondaient ainsi à l’appel lancé par l’inoxydable président de la section Rdpc de la Mezzam, le ministre Paul Atanga Nji, qui sans fanfare, mais avec discrétion, détermination et efficacité, avait envoyé des messages aux présidents des différentes sous-sections afin de prendre une part active à cette commémoration d’envergure nationale et même internationale. Les différentes allocutions prononcées dans cet antre mythique de la naissance du Rdpc en 1985, ont insisté sur les valeurs de paix et de sécurité qu’incarnent le président Paul Biya et son parti, et ont appelé au respect du vivre ensemble que le président national appelle de tous ses vœux pour la cohabitation pacifique de tous les camerounais.Dans d’autres sections Rdpc de la région du Nord-ouest, des meetings commémoratifs ont été organisés dans des endroits clos, où n’avaient accès que des militants clairement identifiés. Des mesures d’austérité prises pour assurer la sécurité des militants durant la période la célébration. A Bamenda, la sécurité était assurée par des membres du parti eux-mêmes qui, contrairement à quelques menaces d’intimidation, ont clairement arboré les tenues aux effigies du parti du flambeau ardent. Un pari gagné pour Paul Atanga Nji et ses camarades, dont on ne vantait plus chère la peau dans le contexte ambiant dans le Nord-ouest, et particulièrement dans la Mezzam. Selon des témoignages concordants, le président de la section a invité ses camarades à s’inscrire massivement sur les listes électorales, afin de voter pour Paul Biya et son parti le moment venu. Fidèle à sa ligne politique, il a étalé les acquis dont le Nord-ouest en général a bénéficié sous le Renouveau, avant d’indiquer que Paul Biya reste le meilleur risque pour le Cameroun. Des messages qui visiblement ont rassuré et galvanisé les militants, et ont rappelé à la conscience collective que le Rdpc n’est pas mort et enterré à Bamenda, comme s’empressaient à le clamer quelques opposants au régime. Nous y reviendrons.