L'automobile chinois s'expose au Cameroun

Près d’une vingtaine de modèles sont actuellement présentés, venant tous de Chine. Mais, d’ici peu, l’ensemble de ces véhicules seront assemblés dans les usines de montage de Douala et Kribi, nouveau complexe industrialo-portuaire.

L’objectif de ce salon est « faire connaître l’offre de service de la Cameroon Automotive Holding au Cameroun et dans la zone CEMAC, faire aimer les véhicules de la Cameroon Automotive Holding et rassurer les clients potentiels de la qualité de l’offre. Mais également, faire tester ces véhicules et enregistrer les premières commandes auprès des clients potentiels », note Le Quotidien de l’Economie.

Les organisateurs espèrent attirer 3 000 visiteurs, et attirer les commandes de véhicules, à des coûts présentés par l’organisation comme « imbattables et compétitifs ». De plus quelques années, l’automobile chinoise s’est installée sur le marché camerounais, via la joint-venture sino-camerounaise Cameroon Automotive Holding.

Plus de 4 600 emplois directs devraient être

créés au cours des 15 premières années d’activités de ces deux unités de montage, pour un investissement total officiel de 92 milliards de francs Cfa (1,47 milliards d’euros).