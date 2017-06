Cameroun : la BICEC met la barre haut pour 2017

La Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (BICEC) a présenté le 13 juin dernier, dans le courant d’une conférence de presse, son bilan-contrasté- de l’exercice 2016 et prévoit un produit net bancaire de 60 milliards en 2017 contre 50,8 milliards en 2016.

« Nous sommes résolument tournés vers l’avenir. Les projets mis en place pour 2017 portent déjà leurs fruits. Les prévisions 2017 sont prometteuses d’un avenir radieux pour la BICEC avec un résultat prévisionnel supérieur à 10 Mds de FCFA. Concernant le produit net bancaire (PNB) 2017, il avoisine les 60 milliards contre 50,8 milliards en 2016 », Rassure Alain Ripert, le Directeur Général de la BICEC au fil de cette conférence de presse à laquelle ont pris part Jean-Baptiste BOKAM, Président du Conseil d'Administration de la BICEC, Mesdames Kondo Isabelle et Fabienne Bochet, Directeurs Généraux Adjoint et une soixantaine de journalistes, les officiels filiale du groupe français BPCE se donnent ainsi un défi pour rompre avec les déboires de l’année dernière sinon au fil des années qui s’achèvent. Depuis 2015, la Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit a enregistré des résultats peu ou proue négatifs; une baisse

du résultat net avant impôt au 31 décembre 2015 qui s’établit à 10, 298 milliards de FCFA, soit une baisse de 50,8 % par rapport à celui de 2014. Le produit net bancaire (PNB) au 31 décembre 2015 s’élève à 49,456 milliards de FCFA, soit un recul de 7,3 % par rapport à 2014. Les bénéfices de la banque ont également connu une baisse considérable. Une diminution qui culmine à 63% par rapport à l’année précédente. Au regard de ces contreperformances qui tiennent à la fraude massive qui avait, semble-t-il, fait son lit au sein de l’entreprise, ses officiels ont plusieurs solutions en point de mire. Outre le processus de digitalisation entamé depuis lors, la rénovation de certaines agences notamment celle du siège de la banque à Douala a été annoncée ainsi que l’ouverture de sa 40e agence au Cameroun, au quartier Hippodrome à Yaoundé. Des points qui vont s’astreindre aux dispositions de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC), a relevé le Directeur Général. La création de la BICEC remonte à 21 ans, cette banque du droit camerounais a débuté ses activités 1997 -un an après sa création-à l’issue de la liquidation de la BICIC. Filiale locale du groupe français constitué des Banques populaires et celui des Caisses d’épargne (BPCE). En renforçant son efficacité, La BICEC entend jouer davantage son rôle d’accompagnateur des projets de développement et les œuvres sociales.