Cameroun: Le nouveau visage du palais des Congrès de Yaoundé

Le site vit un nouveau rythme avec ses nouvelles fonctionnalités, pour le plus grand plaisir des usagers. Le directeur général, Christophe Mien Zok, était face à la presse hier pour le lancement de la semaine des activités de cet édifice culturel qui ouvre grandement ses portes au public du 5 au 21 juillet prochain. Objectif : faire découvrir ce bijou architectural new-look. C’est dans ce sillage que le gestionnaire du site d’une superficie de 18 hectares environ a organisé à une visite guidée des nouveaux équipements. Des salles de réunions tripartites ou polyvalentes aux blocs toilettes, en passant par le salon VIP, l’entrée principale, le bâtiment annexe, la cuisine jusqu’aux jets d’eau et la climatisation centrale, l’édifice honore le « know-how » des techniciens chinois. 24 mois et 10 milliards de F auront été nécessaires pour rénover cette impressionnante structure en béton. Un chantier de grande envergure qui a

consisté à revoir toutes les façades extérieures, la toiture et l’étanchéité. De même que la réfection de toutes les baies vitrées, la tuyauterie pour ce qui est de l’approvisionnement en eau et le drainage des eaux usées. Même le système d’électricité du palais des Congrès a été retouché. Pour cela, l’institution s’est dotée de trois transformateurs très performants. Le système de climatisation n’a pas été en reste, sans oublier la plomberie, la sonorisation, les télécommunications, le mobilier, etc. Cerise sur le gâteau, l’installation d’une soixantaine de caméras de surveillance dans tous les couloirs et à l’entrée des parkings pour renforcer la sécurité. Pour arriver à ce joli tableau, le chantier aura mobilisé en tout, une centaine d’ouvriers chinois et près de 250 manœuvres camerounais. Pour Christophe Mien Zok, c’est une nouvelle page qui s’ouvre avec des défis aussi. « La durée et la qualité des travaux effectués nous permettent d’envisager l’avenir avec optimisme. Le plus grand défi est la maintenance qui consistera à donner une longévité au bâtiment », a expliqué le patron des lieux. Placé sous la tutelle technique du ministère des Arts et de la Culture, la structure spécialisée dans la location de salles, l’organisation de séminaires, de conférences, des expositions et autres grandes manifestations, veut contribuer à la promotion de la culture camerounaise. Des journées portes ouvertes, des expositions photo-vidéo et autres activités artistiques et culturelles seront au menu de cette semaine d’activités. Une opération de séduction qui vise à renforcer la notoriété et l’image du palais des Congrès auprès du grand public.