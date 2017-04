Cameroun - Bamenda 2017: Le site des Jeux Universitaires militarisé

Ceci, à cause des camions anti-émeute appartenant à la gendarmerie nationale, qui se garent à l’entrée principale de l’université qui abrite la 20ème édition des jeux universitaires. Trois engins lourds y sont visibles, en plein carrefour. Un mouvement vécu pour la première fois par les habitants du coin. Ce qui semble rassurant pour les

uns, mais frustrant pour les autres. Policiers et gendarmes ont pratiquement créé un régiment au sein de cette institution universitaire, avant d’investir les différentes zones circonscrites pour la circonstance événementielle. Des barricades des derniers jours ont laissé place à une libre circulation des biens et des personnes. Cette action s’accentue au fur et à mesure qu’on avance en direction du campus. Soit avec l’option de se faire contrôler à l’aide d’un détecteur de métaux par des vigiles de la police universitaire vêtus en uniforme jaune, soit de passer par des entrées secondaires. Parmi les athlètes

issus de nombreuses délégations, ainsi que des officiels, des membres des commissions et des encadreurs, des personnes les plus attentives parviennent à se rendre compte de la présence de spectateurs d’un autre genre. En treillis militaires, ces derniers sont stationnés au niveau des points stratégiques. L’objectif étant de dissuader les esprits belliqueux. D’un bout à l’autre, des hommes en tenue se baladent tranquillement, cherchant à repérer d’éventuels trouble-fêtes. Une source ayant requis l’anonymat a confié que des étudiants en civil, arborant un badge, servent également d’interface entre les administrations et les forces du maintien de l’ordre, en cas de pépin. Une opération a d’ailleurs été menée récemment avec l’intervention du chef service de la sécurité de l’Université de Bamenda, Michelson Ngwie, en présence des forces de sécurité. Des vendeurs ambulants qui ont investi les artères et obstrué le passage ont tout simplement été sommés de déguerpir. Non sans susciter l’opposition des commerçants venus d’horizons divers et transportés par délégations. Ceux qui ont refusé de libérer les lieux ont été interrogés.Ces derniers ne disent pas clairement qu’on leur a demandé de payer 150 000 Fcfa de frais d’occupation d’espace. ‘‘Un argent de trop’’, se plaignent-ils, alors qu’ils ont d’abord versé 20 000 Fcfa au départ.