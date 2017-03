Cameroun - Réseaux sociaux: Clashes et règlements de compte sur la toile

Quand on écrit des choses sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Whatsapp, Instagram... on ne se rend pas toujours compte du nombre de personnes qui vont voir le message. Certaines personnes écrivent des banalités, tandis que d’autres essayent de paraître cultivés en partageant des articles dont ils ne comprennent parfois pas le sens. Puis, il y a ceux qui tendent le bâton pour se faire battre et qui se font «clasher» en mode hardcore, pour rester dans le langage du milieu. Sur Facebook où foisonnent plusieurs groupes, au gré des intérêts, et parfois des regroupements sociaux, on assiste à des joutes oratoires par commentaires interposés. Des personnes privées n’échappent pas à la règle des clashes. On a souvent vu des professeurs d’université se faire prendre à partie à cause de leurs publications. «Tout post mis sur Facebook devient une publication publique, lue et commentée par toutes les personnes qui

vous suivent en tant qu’amis ou pas, parce qu’il existe la possibilité que quelqu’un puisse partager votre publication», explique Majolie Laurette Eka, administratrice d’un groupe sur ce réseau social. Les discussions animées ont aussi gagné les groupes Whatsapp. Il n’est pas rare de voir un sujet lancé dans un groupe se transformer en engueulade entre personnes. «J’essaye à chaque fois de recadrer les membres du groupe que j’administre, en leur rappelant que nos sujets portent essentiellement sur les médias et les hommes de médias», explique Armand Mouko, journaliste et administrateur d’un groupe sur Whatsapp. La règle dans les groupes est d’éviter de personnaliser le débat et de discuter plus des idées que des personnes, comme le constate Bougard Massia, journaliste et administrateur lui aussi d’un groupe d’anciens étudiants de l’Institut Siantou. Quoi qu’il en soit, les relations humaines se sont transposées sur le champ du virtuel. Sauf que ce qu’on y lit est bien réel et finit par refroidir les élans de fraternité et de confraternité des uns et des autres.