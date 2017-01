Cameroun: La stratégie nationale de la décentralisation attendue du Minatd

« Le projet de stratégie nationale de la décentralisation a été examiné et prévalidé au cours d’une session extraordinaire du Comité interministériel des services locaux que j’ai présidée le 19 décembre 2016. 237online.com Les observation et suggestions pertinentes formulées par les participants font actuellement l’objet d’une exploitation judicieuse en vue de la finalisation de la mouture qui, sous peu, vous sera transmise pour validation par les membres de notre Conseil ». Ainsi s’exprimait René Emmanuel Sadi, ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation (Minatd) le 28 décembre 2016 devant le Premier ministre. Philemon Yang n’a pas laissé trop de temps pour l’aboutissement du projet d’élaboration de la Stratégie nationale de la décentralisation attendue du Minatd depuis 2013. Pour le PM, ce document doit être soumis dans « les meilleurs délais à l’examen du Conseil national de la décentralisation ». En même temps qu’il donnait cette instruction, le PM

a demandé au Minatd de « finaliser, au plus tard le 30 janvier 2017, les modèles de conventions d’utilisation des ressources humaines de l’Etat par les municipalités, afin de leur permettre d’exercer de manière optimale les compétences qui leur sont transférées. » De même, a instruit Philemon Yang, ses services attendent, avant la fin du premier trimestre 2017, les rapports des exercices 2015 et 2016 sur l’état de la décentralisation et le fonctionnement des services locaux. Pour le financement, le gouvernement a mis fin à la formule de délégation des crédits aux communes. Désormais, c’est la logique des subventions que l’Etat apportera aux CTD. Une autre directive du Premier ministre demande au ministre des Travaux publics de faire tenir, au plus tard le 30 janvier 2017, le point sur le transfert des ressources financières nécessaires à l’exercice par les communes, des compétences qui leur ont été transférées depuis le 13 août 2013 en matière de réalisation des travaux de cantonnage routier.