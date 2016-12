Cameroun: Gouvernement et avocats grévistes en négociation à Yaoundé

Les enseignants anglophones ne sont pas les seuls à négocier avec le gouvernement. La crise issue de la grève des avocats « anglophones » entrera également dans une autre phase ce jour. En grève pour diverses raisons depuis deux mois, la première séance de travail du Comité ad hoc présidée par Jean-Pierre Fogue, ministre délégué auprès du ministre de la Justice est programmée ce mardi 27 décembre 2016 à Yaoundé. 237online.com D’après plusieurs communiqués lus sur la Crtv, le président Jean-Pierre Fogue a particulièrement convoqué les Maitres Nkongho Félix Agbor Balla et Eyambe Elias Abai. Ces deux avocats ne sont pas membre du Comité ad hoc. Mais, ils font partie des meneurs de la grève, précisément dans les Départements de Fako et Meme, Région du Sud-Ouest. Une autre main tendue par le gouvernement afin de désamorcer la grève qui hypothèque sérieusement le fonctionnement des tribunaux dans les régions du

Sud-Ouest et Nord-Ouest. C’est depuis le 22 décembre 2016 que Philemon Yang, le Premier Ministre, chef du Gouvernement, ,a mis sur pied, ce Comité ad hoc présidé par Jean-Pierre Fogue, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Ledit comité a la lourde responsabilité d’examiner et de proposer des solutions aux préoccupations relatives au fonctionnement de la justice soulevées par les avocats anglophones.Président: Jean-Pierre Fogue, ministre délégué auprès du ministre de la JusticeGwanmesia George, secrétaire général du Ministère de la JusticeMe Ngnié Kamga, bâtonnier de l’Ordre national des avocatsMe Nico Halle, président de l’Assemblée générale de l’Ordre des avocatsMe Assouombo Lucie, conseiller à la Cour Suprême Me Etah Besong, ancien bâtonnier de l’ordre national des avocatsMe Harmony Bobga, avocatMe Mbah Eric, avocatMe Manda Rosaline, avocatMe Ntoko Ebah Justice, avocatMe Ngalle Miano, avocatMe Kisito Dimkouba, avocetMe Ndoki Dikoume J., avocatMe Ntoumbe Soksè épouse Ngouah Njoh, avocatMe Amah Zih A. Amah, avocatMe Fokoué Fongang Joseph, président de la Cour d’appel de MarouaMembres du secrétariat technique:Coordonnateur: Le Procureur général près la Cour d’Appel du Sud-Ouest-Tanyi Tiku Mbayé, attaché dans les services du Premier Ministre-Le sous-directeur du suivi des avocats à la direction des professions judiciaires au ministère de la justice-Le chef de la division de la magistrature et des greffes de l’Enam