CAN 2017: Le Cameroun défait les Djurtus de la Guinée-Bissau (2-1)

Le Cameroun occupe provisoirement la tête du groupe A en battant par 2 buts à 1 la Guinée Bissau. Les Djurtus de la Guinnée-Bissau ont crée la surprise à la mi-temps en menant 1-0 dans le deuxième match du groupe A de la CAN 2017. Dominée dès l’entame du jeu, Zezinho et ses coéquipiers vont peu à peu rentrer dans la partie avec des pressings empêchant le Cameroun de développer le jeu. Les Bissau-guinéens vont prendre le jeu à leur compte et c’est logiquement que Piqueti ouvre le score à la 13e minute d’un but magnifique.

A la seconde période, l’équipe Camerounaise s’est montrée plus menaçante. Le capitaine Moukandjo remet dans l’axe pour Siani. Le milieu arme un tir instantané du coup de pied dès 25 mètres et trompe Jonas. Le Cameroun égalise à 1-1 à la 60e min. Ngadeu-Ngadjui percute dans son couloir droit puis centre en retrait pour

Ngageu. Le défenseur arme une frappe lointaine à ras de terre puissante qui trompe Jonas. Le Cameroun prend les commandes (2-1) à la 77e min. Le score ne connaîtra pas de changement jusqu’à la fin du match.Menés pendant plus d'une heure après un superbe but de Piqueti, les Camerounais ont su revenir en seconde période grâce à des buts de Siani et Ngadeu. Le Cameroun prend la première place du groupe avec 4 points et prend une belle option sur la qualification. La Guinée-Bissau est dernière avec un point mais peut encore rêver d'une qualification.