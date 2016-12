Cameroun: Un kamikaze fait deux morts dans l'Extrême-nord

En activant sa charge, il tue deux civils.

Dans la matinée de ce 25 Décembre, un homme circulant en vélo à Mora dans le Mayo sava, éveille les soupçons des membres du comité de vigilance. Il aura suffi d'une tentative de fouille à son encontre pour qu'il actionne sa charge explosive. l'acte accompli, on enregistre sur le carreau trois morts dont le kamikaze, un membre du comité de vigilance et un élève de 19 ans, « décédé à l’hôpital ». Des blessés, Il y en a eu cinq au total actuellement hospitalisés mais "pas dans un état critique " a précisé Midjiyawa Bakari, le gouverneur de la région de l’Extrême-nord. Le mystère ne semble pas planer sur les intentions de ce kamikaze. A en croire le gouverneur, il « visait certainement un lieu de culte, mais nous ne pouvons pas dire avec exactitude lequel. Nous sommes un jour de ».

Cette autre attaque kamikaze indubitablement attribuable à la secte islamique Boko haram survient au moment même où l’armée du Cameroun intervient au Nigeria pour porter un « coup fatal » à Boko Haram, au moyen d'une opération d’envergure dans la localité nigériane de Ngoshe, un des fiefs du groupe djihadiste. « L’écrasement final des terroristes de Boko Haram dans la forêt de Sambisa » annoncé par le président Nigérian samedi dernier est donc loin d'être effectif .

Cet attentat suicide en moment de recueillement sinon de célébration au Cameroun, en rappelle malheureusement un autre . L'on se rappelle de celui du lundi 24 octobre 2016, survenu alors que le Cameroun tout entier observait une journée de deuil national à la suite du drame ferroviaire d'ESEKA (du 21octobre 2016). L'attentat avait fait trois morts et six blessés dans cette même localité (Mora-Mayo Sava). C'est donc à raison que le gouverneur de la région de l’Extrême-nord du Cameroun, a prescrit davantage de "vigilance" à ses administrés et à l'ensemble de ses compatriotes. La menace plane toujours !



Romulus Dorval KUESSIE, 237online.com