Cameroun - Boxe: La WBA ordonne un nouveau combat suite à la victoire contestée d'Hassan Ndam sur le japonais Ryota Murata

Hassan Ndam Njikam devra encore attendre avant peut-être de soulever définitivement la ceinture mondiale WBA (World Boxing Association), des poids moyens. En effet, Gilberto Jesús Mendoza, le président de l’une des 4 grandes fédérations internationales de la boxe anglaise professionnelle, a ordonné un nouveau combat entre le franco-camerounais et le japonais Ryota Murata.

C’est que lors du premier combat qui a opposé les deux les hommes le 20 mai 2017 à Tokyo, Hassan Ndam a été déclaré vainqueur à la surprise générale. Alors qu’il avait subi une bonne partie du match, allant au tapis en début du 4è round, l’ancien champion d’Afrique a été désigné vainqueur par deux juges (116-111, 115-112) contre un.

Une décision qui a aussitôt suscité la controverse. Et c’est le président de la WBA en personne qui a fait une sortie fracassante. « Après avoir jugé le combat, j'estime que le résultat final s'établit en faveur de Murata sur le score de 117-110, je tiens donc à présenter mes excuses à Ryota Murata, à (son promoteur) Teiken Promotions et à tous les amateurs de boxe japonais », a indiqué Gilberto Jesús Mendoza dans un communiqué.

Pour lui, c’est une erreur grave que seule l’organisation d’un nouveau combat peut contribuer à atténuer. « Il n'y a pas de mots pour réparer cette erreur, je vais demander au comité des championnats d'ordonner directement un nouveau combat, je suis déçu par cette controverse. Mon but est qu'il y ait des décisions claires et transparentes » a-t-il expliqué.

Hassan Ndam devra donc à nouveau se préparer pour affronter Murata qui a semblé au-dessus de lui au premier combat. Mais en attendant, le français d’origine camerounaise a signé sa 36è victoire contre deux défaites seulement. Il était depuis décembre 2016, champion du monde WBA des poids moyens par intérim.