Cameroun : Paul et Chantal Biya célèbrent 23 ans de mariage

Précédemment marié à Jeanne-Irène Biya, née en 1935 et qui décède en 1992, Paul Biya le deuxième président du Cameroun se remarie le 23 avril 1994 avec Chantal Pulchérie Vigouroux, qui devient dès lors Première dame du Cameroun.

« De leur rencontre, on ne sait en réalité pas grand-chose. Auteur d’une biographie du président (Les Secrets du pouvoir, Karthala, 2005), Michel Roger Emvana évoque un coup de foudre en 1993, lors de la soirée d’anniversaire du chef de l’État à Mvomeka’a, son village natal», rappelle jeune Afrique de janvier 2014. Chantal, 22 ans, y a été emmenée par une amie, la regrettée Élise Azar, une métisse libano-camerounaise épouse d’un neveu de Biya. Fred Eboko poursuit : « Séduit par cette Chantou spontanée, drôle, impulsive et naturelle, Paul Biya a fait un choix personnel, intime. »

23 ans plus tard, les époux donnent l’image d’un couple des plus traditionnels, amoureux,

uni par un goût partagé des longs séjours à l’étranger, qui occupe au quotidien un petit pavillon dans l’enceinte du Palais et entretient de saines relations avec les jumeaux de Chantal, Patrick et Franck Hertz, respectivement chef d’entreprise (Patrick a succédé à leur père, Louis Hertz, décédé en 2009, à la tête de Mac Pac International Movers) et cadre à la Société nationale des hydrocarbures.