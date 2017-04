Impopularité: Jean Ping ne fait plus courir

Très en deçà des 100 000 qu’il espérait. Pour le site d’informations Gabon Nouvelle Vision, «Jean Ping ne fait plus foule». Et selon RFI, «Jean Ping tente de remobiliser ses troupes, mais ne fait pas le plein». En effet, le meeting du malheureux radical opposant, samedi 15 avril 2017 au collège Ntchoréré à Libreville, est le premier après l’élection présidentielle du 27 août 2016, remportée par le candidat sortant Ali Bongo Ondimba. A 13h ce samedi, quelques taxis-bus transportant des jeunes pour le collège Ntchoréré, avait donné l’impression que l’ancien président de la Commission de l’Union africaine allait drainer une marée humaine, c’est-à-dire 100 000 militants et sympathisants, cap qu’il s’était lui-même fixé précédemment. Mais la réalité a été largement en deçà des espérances. «Certains estiment que seuls 20 000 militants et sympathisants ont effectué le déplacement samedi 15 avril. L’opposant n’a donc pas réussi son test de popularité,

lui qui voulait montrer qu’il est toujours suivi et écouté, et que sa galaxie ne s’est pas émiettée», analyse Gabon Nouvelle Vision. Rfi suppute même sur ce nombre: «Jean Ping a tenu son meeting sans entrave de la police. Il attendait 100 000 personnes au collège Ntchoréré à Libreville. Ils étaient finalement 20 000 selon les organisateurs; un peu moins, selon une source indépendante». Le malheureux candidat qui conteste sans cesse la réélection d’Ali Bongo Ondimba n’a pas changé de rhétorique et croit encore rassurer ses militants (encore qu’il n’en a pas étant donné qu’il est sans parti politique) quant à sa rengaine de slogan de campagne électorale d’aller jusqu’au bout du combat, «J'entends beaucoup de compatriotes se demander: "que fait Jean Ping?" Ma réponse est simple: Jean Ping est là ! Plus que jamais déterminé avec vous à récupérer votre souveraineté. Jean Ping est là pour aller avec vous jusqu'au bout ! Jusqu'à la présidence de la République et la mise en place de la nouvelle République. C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez décidé, n'est-ce pas ? Eh bien, ce moment est arrivé !», rapporte RFI. Et d’interpeler Ali Bongo à capituler: «Je vous invite à la passation des charges sans délai pour mettre fin aux souffrances du peuple gabonais. Par respect pour ce pays qui vous a tout donné, je vous invite à le faire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard», relate Gabon Nouvelle VisionBeaucoup d’observateurs à Libreville se demandent si Jean Ping n’est pas déconnecté de la réalité. L’actualité politique au Gabon en général et à Libreville en particulier est dominée par le Dialogue politique inclusif et sans tabou, initié et ouvert le 28 mars 2017, par le chef de l’Etat. La phase citoyenne dudit dialogue, commencée le 29 mars, s’est achevée le 10 avril, à laquelle ont pris part 2000 représentants des organisations de la société civile, dont le Front uni des jeunes de l’opposition pour l’alternance, qui a soutenu Jean Ping dans sa quête du pouvoir. Le 12 avril, la phase politique (réunissant les leaders des partis politiques de la majorité présidentielle et de l’opposition) du Dialogue politique a été ouverte par une plénière après réception des rapports des panels de la phase citoyenne. Et mardi 18 avril, les travaux en commissions de la phase politique ont démarré pour se terminer le 10 mai prochain. Après avoir refusé la main tendue d’Ali Bongo, Jean Ping est une fois de plus en train de manquer le train de l’histoire du Gabon, en refusant de prendre part au Dialogue politique inclusif et sans tabou. Pourtant, les membres de sa galaxie jouent un rôle déterminant dans le dialogue de par leurs contributions et propositions. Au rang de ceux-là, il y a René Ndemezo’o Obiang, qui fut le directeur de campagne de Jean Ping. Ce dernier a plutôt choisi de désorienter les Gabonaises et les Gabonais de l’objectif commun de bâtir un Gabon nouveau.«J’attends un Gabon où, en se rencontrant, il n’y ait pas des sentiments de haine et de rejet mais plutôt une volonté de nous rendre plus proches les uns des autres. Une volonté de partager notre souci d’être unis, d’être solidaires», a souhaité l’archevêque de Libreville, Mgr Basile Mvé Engone, dans Gabon Nouvelle Vision dimanche de Pâques, 16 avril. Il se tramait dans l’opinion que Jean Ping allait annoncer la création de son parti politique, lors de son meeting du 15 avril. Mais rien de cela n’a été évoqué.