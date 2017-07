Cameroun - Probatoire 2017: Quand la technologie fait paniquer les candidats

De loin, des groupes de jeunes devant un lycée de Nkoabang (banlieue de Yaoundé). De près, des candidats ultra-stressés venus tôt pour attendre les résultats du probatoire, session de juin 2017. Ce 28 juillet, dans le hall de l’établissement, des dizaines d’élèves se précipitent à l’intérieur pour scruter leur nom sur les affiches. Légère bousculade. Quelques parents sont là, mais les élèves sont surtout venus par bandes de copains, copines. Il faut se serrer les coudes, on ne sait jamais! Les yeux qui voient mal, les doigts fébriles qui glissent sur les listes, les exclamations et les soupirs. Certains paradent, d’autres pleurent une année à l’envers, des erreurs et des regrets. Beaucoup connaissent l'ivresse du vide et la douloureuse remise en question. Pour ceux-là, c’est bel et bien terminé. Ils devront retenter leur chance l’année prochaine. En pleurs, la mine grise entourés de camarades qui tentent de les consoler,

ces recalés fuient les questions. Comme s’ils réalisaient trop tard tout ce qu’ils auraient du faire Ce n’est pas le cas de Arnaud. La veille, ce candidat au probatoire C avait réalisé son échec par le truchement du 8070, le numéro vert mis à la disposition des candidats pour s’assurer de leurs résultats. «La technologie m’a fait échouer. Voici bien mon nom parmi les admis !», jubile-t-il. «Je suis vraiment trop contente. J'ai cru que mon coeur allait se déchirer avec ce 8070», s'exclame Stéphanie, 18 ans, reçue au probatoire A4 espagnol. Comme elle, plusieurs futurs candidats, recalés quelques heures plus tôt par l’Office du baccalauréat du Cameroun (OBC) ont été admis. Jimmye, 19 ans, est souriante. Cette nuit, elle a «rêvé des deux possibilités : échec total ou admise». Ce matin, elle a effacé son sourire pour les larmes de joie. Le verdict est tombé «admise au probatoire D». Plus loin, un jeune se met à courir dans la cour en hurlant «Yes! Yes! Merci mon Dieu!» Il vient de prendre connaissance de sa «vraie situation» dans la même série.Et si toute l’émotion éclate en quelques secondes, c’est que les résultats obtenus dans un premier temps au 8070 via le téléphone portable ont changé d’un coup. Dès leur publication, les candidats se sont accommodés à l’envoi de leur matricule à l’OBC. Le dispositif technologique se chargeait alors d’indiquer le nom correspondant au numéro de matricule, l'examen et la série ainsi que la mention «Refusé» ou «Admis». «La simplicité de la démarche était réelle. Parce que sur cette plateforme, seuls les noms de quelques-uns résonnaient sur les listes», mentionne un autre enseignant. «Cette année, les élèves ont eu droit à un véritable ascenseur émotionnel», constate un enseignant de philosophie, avant d’ajouter que «pour bon nombre de candidats, un coup ça devient très compliqué, un coup ça devient accessible. Avant tout, c’est de la faute de l’institution chargée de gérer cet examen. C’est un mal de notre système, on ne va se le cacher». A l’OBC, on s’excuse de ce qui est désigné là-bas sous l’expression «bug informatique». Selon une source, celui-ci serait intervenu contre la bonne volonté des gestionnaires de fichiers. «C’est une situation créatrice d’une énorme décharge d'adrénaline qui a mis les enfants en situation d'attente addictive. Dans le maillage serré des modes de communication multiples, cela peut arriver», regrette-t-on, sans préciser le nombre de candidats «victimes».S'il est établi que les tartines tombent généralement sur la face beurrée, les listes des candidats à composer les examens organisés par l’OBC et les résultats de certains de ceux-ci ont aussi cette tendance malicieuse à s'insérer toujours du mauvais côté. De fait dans les années antérieures, la publication des résultats après sommation aux délibérations avait donné lieu à de multiples requêtes des candidats (ou leurs parents) qui estimaient avoir été victimes de la non prise en compte par l’ordinateur des aménagements du jury. «C’est une nouvelle grosse claque cette année, postule un enseignant d’informatique. Après un long moment à triturer autour de la mise sur pied et de fonctionnement d’un dispositif, qu’on soit encore à s’interroger sur fiabilisation du logiciel».