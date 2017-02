Cameroun: La Douane camerounaise met 2000 véhicules en vente aux enchères

Tel qu’annoncé par le directeur général des Douanes, Edwin Fongod Nuvaga, dans l’avis de vente aux enchères publiques du 02 décembre 2016, les marchandises dont les propriétaires n’ont pas pu assurer leur dédouanement et leur enlèvement de l’espace portuaire, sont effectivement mis en vente aux enchères publiques depuis le 17 février dernier à Douala. Vendredi dernier, ils étaient nombreux, à avoir fait le déplacement du parc dépôt véhicules du Secteur des Douanes Littoral I (SDLT1). Objectif, rentrer au moins avec l’un des 2000 véhicules qui seront ainsi cédés au plus offrant durant les semaines à venir. Pour une première journée d’une opération devant durer des semaines, il n’a été question que de mettre en vente seulement 11 lots. « Ce n’est que pour lancer l’opération, car nous allons progressivement augmenter les lots durant les prochains jours», va annoncer l’un des membres de la Commission ad hoc des ventes publiques

aux enchères. De quoi susciter le courroux de la foule. « Donc, vous faites venir plus de 2000 personnes, pour seulement nous dire que vous ne commencer qu’avec 11 voitures ? Et quel genre de véhicules même ? Des voitures, dont la grande majorité n’est pas en bon état », s’empresse de dénoncer Emmanuel Wafo, vendeur de véhicules à l’hôte Le Ndé, au quartier Akwa de Douala. Après cette courte période de mécontentement, les responsables de la Douane (DGD) vont immédiatement procéder à la mise en vente aux enchères publiques des 11 premiers véhicules. Le premier, une Toyota Carina, sera adjugé (vendu) au prix de 1 300 000 FCFA. Puis suivra, une voiture allemande de marque BMW (Golf) qui, elle, sera cédée au prix d’1,45 million de FCFA). Et ainsi de suite, jusqu’à ce que l’équipe de la Commission ad hoc constituée à cet effet, parvienne l’épuisement des 11 lots pour la journée du vendredi, 17 février 2017. Selon Stanley Ansah, membre de la commission Communication des ventes aux enchères publiques de la direction générale des Douanes, l’objectif de cette vente aux enchères vise notamment à décongestionner l’espace portuaire, et à générer des recettes au profit du Trésor public. « On y retrouve tout genres de marchandises qui seront mises en vente : véhicules, marchandises conteneurisées et les vrac. Plus de 2000 véhicules sont concernés par cette opération. Des véhicules qui viennent surtout de l’Europe », indique-t-il, précisant que la Commission ad hoc est prête à régler les préoccupations qui viendraient à survenir. Pour les responsables de la DGD, les véhicules et marchandises, aujourd’hui mis en vente, ont pour certains passé plus de six mois dans l’espace portuaire sans que leurs propriétaires ne soient capables de les enlever. Tout comme, certains ont fait deux ans sur place, apprend-on. Des mesures permettent-elles d’éviter l’achat de marchandises avariées ? « Oui ! Et c’est pour cela que permettons aux usagers de visiter et de toucher du doigt les marchandises avant de passer à la caisse », répond Tafau Yombi, rapporteur général de la Commission chargée de la conduite des Opérations des ventes aux enchères publiques au secteur des Douanes du Littoral (SDLT1). L’opération, qui a démarré vendredi dernier, se poursuit cette semaine et pourrait s’étendre sur plusieurs semaines, apprend-on.