Cameroun - Fisc : la déclaration fiscale électronique des mutations des véhicules d'occasion en vigueur dès le 1er juin

L’administration fiscale camerounaise tend la main à la digitalisation tant ce sera pour une première que « l’enregistrement des opérations d’importation et de vente locale des véhicules d’occasion [se fasse, ndlr] à travers un système de télé déclaration sur le site web de la direction générale des Impôts». Le communiqué de presse signé le 10 mai 2017 par Alamine OUSMANE MEY l’a clairement indiqué, non sans préciser-et c’est également inédit-que les paiements y relatifs s’effectueront exclusivement par virement bancaire. Une mesure qui est loin d’être prise pour le symbole, car elle participe d’un vaste chantier qui a « permis à l’administration fiscale de mobiliser au cours de l’exercice 2016, au profit des collectivités territoriales décentralisées, des recettes exceptionnelles » laisse entendre le ministre des finances. En clair, cette reforme permettra la transparence et la traçabilité de toutes les transactions financières qu’induisent l’importation et la vente locale des véhicules d’occasion en

terre camerounaise.A l’évidence, le fisc camerounais souhaite faciliter la tâche aux contribuables, en capitalisant sur les opportunités qu’offrent les TIC ; sécuriser les recettes ; et réduire au maximum les contacts physiques entre agents des Impôts et contribuables, ce qui se trouve être à l’origine (très souvent) des actes de corruption.Vivement le 1er juin 2017 pour apprécier ce nouveau cap que va franchir la direction générale des Impôts du ministère camerounais des Finances dans le processus de numérisation de ses services, grâce au lancement de la déclaration fiscale électronique des mutations des véhicules d’occasion.