Cameroun - Loi de Finances 2017: Les titres de patentes supprimés et 82 articles modifiés et revus

Plusieurs innovations encadrent la loi des finances 2017. Notamment, 83 articles modifiés dont 11 modifications au niveau de la douane, et 72 articles modifiés au niveau du code général des impôts. Ces innovations ont été présentées aux PME à Douala au cours d’un séminaire le 19 janvier 2017 sur la loi de finances 2017, organisé par la Fédération nationale des associations de PME (Fenap). Pour les conseils fiscaux présents à ce séminaire, la plus grande innovation de la loi de finances 2017 reste l’attestation de non redevance. « C’est désormais la seule pièce exigible auprès des administrations pour l’obtention d’un titre quelconque, d’un agrément, d’une licence. Et donc, c’est la seule pièce qui atteste qu’on a payé toutes ses taxes », affirme René Ngaleumo, Directeur du CGA Fenap. Avant, plusieurs pièces étaient exigées, apprend-on. Il explique par ailleurs que l’attestation de non redevance est un acte par lequel l’administration

fiscale atteste qu’un contribuable est à jour de ses impôts et n’est redevable d’aucune dette fiscale exigible envers le fisc à la date de son émission. Cette attestation est délivrée gratuitement et valable pour trois mois, si le contribuable est à jour, un mois si le contribuable a des impayés et bénéficie d’un moratoire. Elle est délivrée en 48h dans les centres non informatisés et en 24h dans les centres informatisés dans lesquels, la demande de même que la délivrance peuvent se faire en ligne, apprend-on.Les experts affirment par ailleurs que la loi de finances 2017 a consacré l’arrêt de la pause fiscale. Car, depuis une dizaine d’années, il n’y avait pas eu d’impôts nouveaux tant au niveau de la douane qu’au niveau des impôts. Et donc, cette année, cette loi renferme de nouvelles taxes. Parmi celles-ci, l’on a notamment au niveau de la douane, l’imposition des produits de première nécessité comme le poisson, ... En fait, il est institué à la charge de tout importateur une contribution d’intégration africaine (CIA). Une nouvelle taxe qui n’existait pas avant. Tous les importateurs hors Afrique seront soumis à cette taxe qui est de 0,2% de la marchandise importée. Au niveau des impôts, l’on a l’instauration de la taxe de séjour dans les hôtels. Par ailleurs, l’impôt sur les sociétés a désormais trois taux différents. En fait, en dehors des 30% avec centimes additionnels qu’on connaissait, il faut ajouter 25% pour les établissements boursiers et 20% pour les établissements publics qui utilisent les matériaux locaux. Egalement, la taxe spéciale sur les revenus a désormais plusieurs taux. Dont 15% qui est le taux général de la taxe sur le revenu, 10% pour les matériaux ponctuels versés aux entreprises non domiciliées au Cameroun et ayant renoncé à l’imposition d’après la déclaration et 5% de la rémunération de la commande publique dont les adjudicataires ne sont pas domiciliés au Cameroun. Comme autres innovations de la loi de finances 2017 telles qu’expliquées aux entreprises venues nombreuses au séminaire du CGA Fenap, cette loi de finances en a consacrées pour les entreprises du secteur à marge administrée (produits pétroliers, gaz domestique, minoteries, produits pharmaceutiques, produits de presse). Pour ces secteurs, le taux de précomptes et d’acompte est de 14% de la marge brute. Avant, c’était 2% du chiffre d’affaires pour les entreprises soumises au régime du réel, 5% pour le simplifié et 10% pour les entreprises soumises à l’impôt libératoire.Pour ce qui est de la fiscalité locale, l’on note la suppression des titres de patentes. « Le patentable qui aura payé sa contribution de patente se verra délivrer l’attestation de non redevance pour suppléer au titre abandonné », explique René Ngaleumo. Et désormais, la patente ne sera plus assise sur le chiffre d’affaires prévisionnel annuel déclaré à l’intérieur des classes. Elle sera assise sur le chiffre d’affaires du dernier exercice clos déclaré par le contribuable. « Donc, il est aujourd’hui facile pour le contribuable de calculer sa patente. Le mécanisme de calcul est simplifié. Ce qui est un véritable gain pour le contribuable », affirme Emmanuel Foe Mvondo, inspecteur principal des impôts. Pour les grandes entreprises, c'est-à-dire celles qui ont un chiffre d’affaires au dessus de 3 milliards de FCFA, la patente se calcule en appliquant la chiffre d’affaires au taux de 0,159% (Chiffre d’affaires x 0,159%). Pour les moyennes entreprises (chiffre d’affaires compris entre 100 millions et 3 milliards de FCFA), le chiffre d’affaires est multiplié par 0,283%. Et pour les petites entreprises (chiffre d’affaires compris entre 10 millions de FCFA et 100 millions de FCFA), le taux applicable au chiffre d’affaires est de 0,494%. Et donc, « chacun pourra lui-même calculer sa patente », tranche Emmanuel Foe Mvondo. Le secteur forestier n’est pas en reste dans cette loi de finances 2017. Il y a quelques aménagements sur la Redevance forestière (RFA). Désormais, on ne parle plus de surtaxe progressive, mais de la surtaxe à l’exportation. Pour l’exercice 2017, les taux sont revus à la hausse. Par exemple, l’on devra désormais payer 5 000 FCFA au lieu de 4 000 FCFA/m3 pour l’Ayous (type de bois). Il a également été instauré la taxe de régénération qui est applicable aux produits forestiers non ligneux et aux produits spéciaux. Par exemple, les tarifs de la taxe de régénération sont notamment de 100 FCFA/kg bois d’ébène ... Ce glas de la pause fiscale caractérisé par la hausse de certaines taxes va à coup sûr impacter sur la vie au Cameroun en 2017. La vie sera plus chère. Pour équilibrer, cette loi prévoit des mesures incitatives. Notamment, des mesures relatives à la promotion de l’emploi jeune, aux Centres de gestion agréés, à la promotion du secteur agricole, la promotion de matières premières locales, la promotion de l’innovation...