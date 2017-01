Cameroun - Gabon 2017: La dernière ligne droite pour les Lions Indomptables

25 joueurs ont eu droit à une heure intense de courses et d’étirements pour le début du stage qui les conduira au Gabon pour la Can 2017.

Dassé les fêtes de fin d’années, les Lions Indomptables ont repris avec les entraînements hier au stade annexe 1 de Yaoundé. Hugo Broos, le sélectionneur national, et ses joueurs affûtent leurs armes en vue de la Coupe d’Afrique des nations de football. Une 31e édition qui se tient au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017. 237online.com Sur les 35 présélectionnés pour cet ultime stage, 25 étaient présents à 10h 30 dans la matinée puis à 17 heures le soir. C’est dans l’anonymat que ces Lions Indomptables ont pénétré le stade rénové. Cette séance s’est articulée autour des deux points : les courses et les étirements. Il fallait faire preuve d’endurance car ici, « on réveille le muscle », nous a soufflé Alioum Boukar, l’entraîneur en charge des gardiens de buts. Le groupe s’est d’abord retrouvé au centre de la pelouse autour d’Hugo Broos. Après son discours, le

technicien Belge s’est retiré avec Alexandre Belinga, son adjoint, laissant le relais à Benjamin Moukandjo et Vincent Aboubakar, les deux capitaines. La séance a débuté avec des étirements sous la conduite de Christophe Manouvrier, le préparateur physique. Quelques minutes après, les 25 joueurs ont été répartis en deux groupes, pour une heure de course. Ils ont commencé au petit trot avant de monter en puissance visant le renforcement musculaire. Il faudra cravacher dur jusqu’au 10 janvier prochain. Bien que cette recette ne soit pas la clé d’une place parmi les 23 élus pour la Can, elle reste un dénominateur commun pour tous ses joueurs. Même Georges Bokwé (Coton sport de Garoua) et Franck Thierry Boya (Apejes de Mfou) comptent se battre pour se tailler une place parmi les 23. Les séances de travail seront ponctuées par deux matchs amicaux. Le jeudi, 5 janvier prochain, les Lions Indomptables défient la Rd Congo, une équipe qualifiée pour la Can et déjà en stage au Centre d’excellence de la Caf à Mbankomo. Cinq jours plus tard, mardi prochain à 20 heures, le Cameroun bouclera le stage face au Zimbabwe avant de rallier Libreville le 11 janvier 2017. D’ici là, le groupe pourrait être au complet avec les arrivées annoncées d’Aurélien Chedjou et Allan Nyom. Caristan Isseri à Maben1. Fabrice Ondoa (Fc Seville 2 - Espagne)2. Georges Bokwé (Coton sport de Garoua)3.Jacques Goda (Gazelec Ajaccio-D2 France)4. Nicolas Nkoulou (Lyon - France)5. Adolphe Teikeu (Fc Sochaux- D2 France )6. Michäel Ngadeu-Ngadjui ( Sparta Prague –République Tchéque)7. Camara Djetei (Gymnastic Tarragone D2 Espagne)8. Henri Bedimo (Marseille – France)9. Ambroise Oyongo Bitolo (Impact de Montréal -Mls)10. Collins Faï (Standard de Liège - Belgique)11. Jonathan Ngwem II (Progresso -Angola)12. Ernest Mabouka Massoussi (Zilina -Slovénie)13. Georges Mandjeck (Metz Fc - France)14. Arnaud Djoum ( Hearts of Midlottian - Ecosse)15. Sébastien Siani (Kv Oostende - Belgique)16. Franck Thierry Boya (Apejes de Mfou)17. Benjamin Moukandjo (Lorient ( France)18. Edgar Salli (Nuremberg D2 Allemagne)19. Jacques Zoua (Kaiserlautern D2 Allemangne)20. Vincent Aboubakar ( Besiktas - Turquie)21. Robert Ndip També (Sparta Trnava - Slovaquie)22. Clinton Njié (Marseille – France)23. Karl Toko Ekambi (Angers - France)24. Christian Bassogog (Alborg - Danemark)25. Anatole Abang (Hobro D2 Danemark)