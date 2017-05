Cameroun - Hugo BROOS : « je ne penserai jamais plus à MATIP »

Le divorce est consommé entre Joël MATIP et la sélection nationale aussi longtemps qu’Hugo BROOS sera le patron du banc de touche camerounais. «C’est impossible d’entrer en contact avec lui. J’ai envoyé quelques messages. Il n’a jamais répondu. Je l’ai appelé quelques fois, il n’a jamais décroché. Donc c’est clair qu’il ne veut pas jouer pour le Cameroun. Pour moi, cette affaire est bouclée et je ne penserai jamais plus à MATIP» a laissé entendre l’entraineur sélectionneur de la sélection nationale camerounaise au micro de nos confrères de la BBC. Voilà qui corrobore son absence sur la liste des 30 joueurs présélectionnés pour le stage préparatoire pour le match du 10 juin prochain et partant pour la coupe des confédérations.

Une situation qui n’a visiblement rien pour offusquer le footballeur de 25 ans «J’ai essayé de jouer et de représenter mon pays, de faire de mon mieux et de réaliser

quelque chose, mais l’entourage n’était pas favorable. J’ai toujours essayé, j’ai même parlé avec l’ancien entraîneur et il a essayé de changer certaines choses. J’ai dit ok, je vais essayer de nouveau. Je l’ai essayé encore et encore, mais à un moment, IL FAUT Y METTRE UN TERME. On ne peut pas continuer à dire, peut-être que la prochaine fois, tout ira bien» rassurait le défenseur de Liverpool le 18 mars dernier au fil d’une interview accordée au quotidien britannique «The Times».On se rappelle qu’à l’aube de la CAN Gabon 2017 Joël MATIP ainsi que 6 autres joueurs camerounais avaient boudé l’appel de la sélection nationale au profit de leurs clubs respectifs, déficit qu’avait su combler Hugo BROOS pour se hisser jusqu’en final. Si sa dernière sélection avec les lions remonte à 2014-lors de la coupe du monde Brésil-, le mystère demeure sur si Joël MATIP s’arrêtera à 26 sélections sous l’étendard du Cameroun autrement dit, s’il mettra délibérément fin à sa carrière internationale comme annoncé en 2015.