Cameroun - Revendications: Me Nkongho, Dr Fontem, Mancho Bbc risquent jusqu’à la peine de mort

Huit chefs d’accusation ont été retenus contre le président du Consortium de la société civile anglophone dissout et deux des membres de cette organisation qui depuis plus de deux mois portent le mouvement de revendications formulées par les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au gouvernement.

Les actions menées par les leaders de ce consortium dans le cadre de leur protestation ont conduit à leur emprisonnement. 237online.com Traduits en justice, c’est devant le Tribunal militaire de Yaoundé qu’ils devront répondre des « faits » qui leur sont reprochés. Les griefs sur lesquels ils vont se défendre portent sur : hostilité contre la patrie, sécession, outrages aux corps constitués et fonctionnaires, bande armée, résistance collective, propagation de fausses nouvelles, révolution, guerre civile. Pour formaliser ces infractions prévues par le nouveau code pénal promulgué en juillet 2016, le juge d’instruction a expressément visé une disposition de la loi du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme. L’article 2 de ce texte prévoit qu’ « est puni de la peine de mort, celui qui, à titre personnel, en complicité ou en coaction, commet tout acte ou menace susceptible de causer la mort, de mettre en danger

l'intégrité physique, d'occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages des ressources naturelles, à l'environnement ». A travers cette disposition relevée dans l’ordonnance de renvoi, le juge d’instruction impute ainsi à Me Nkongho, au Dr Fontem et à Mancho Bbc les intentions d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur pour contraindre le gouvernement à adopter leurs propositions et à renoncer à leur position ; de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations, de créer une situation de crise au sein des populations ; de créer une insurrection générale dans le pays. Pour atteindre ces objectifs, l’accusation tend à attribuer aux leaders anglophones d’avoir fait recours à des armes et à des matériels de guerre. Par ailleurs, d’après certaines dispositions du nouveau Code pénal, les accusés risquent jusqu’à l’emprisonnement à vie pour avoir « en temps de paix » entrepris de « porter atteinte à l’intégrité du territoire » (sécession), tenter par la violence de modifier les lois constitutionnelles, de renverser les autorités politiques instituées par lesdites lois (révolution), avoir participé à la commission de crimes dans le but de parvenir à la sécession, à la révolution (Bande armée). Aux termes des articles 74 et 96 du code pénal, ces accusés sont considérés comme pénalement responsables des faits qui caractérisent les infractions cités. Toutefois Me Nkongho, Dr Fontem et Mancho Bbc jouissent de la présomption d’innocence. Seule la vérité pourraitpermettre de déterminer les responsabilités éventuelles. Il reviendra au commissaire du gouvernement d’établir et de rapporter la ou les preuves de la commission de chacune des infractions retenues contre ces accusés. Le procès s’ouvre le 1er février.