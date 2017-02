Cameroun: Le trophée de la CAN 2017 accueilli en liesse dans le Nord-Ouest

Couvercles de marmites, fanions tricolores, havres de paix à la main, les Bamenda boys and girls se comptent en grand nombre dans les quartiers Costum junction, My two Nkwen, Vertinary junction entre autre zones sur l'itinéraire que va emprunter la caravane des lions indomptables. Leurs héros font leur apparition en mi-journée, ce qui suffira à accroitre leur nombre. A l’évidence, des supporters de Bamenda n'ont pas boudé le plaisir de venir féliciter Jonhatan GWEN et ses camarades « pour avoir mis les autres équipes dans la sauce » et placé le Cameroun au sommet de l’Afrique. Dans la foulée, chacun va exprimer à sa manière cette joie débordante et sa gratitude ; ce sera au rythme du refrain désormais célèbre de Reniss notamment « dans la sauce » pour le grand nombre, la marche sur l'itinéraire des lions pour bien d’autres, et ce sera à travers une forte envie d'effleurer

le 5em trophée de la CAN pour quelques uns. Voilà qui a eu de quoi donner du fil à retordre aux forces de l'ordre chargées de diriger le passage. L’ambiance va atteindre son paroxysme avec l'arrivée des étudiants de l'Université de BUEA qui ont quitté le campus pour se fondre dans les rangs colorés de sourires.La preuve que l’exploit des champions d’Afrique est salutaire et salué à plus d’un titre. Et s’il fallait encore le démontrer, il a passablement redonné vie par ce bain de foule à cette ville qui reprend timidement ses couleurs. Loin d’être fortuit, c’est tout un signe, si le convoi des champions d'Afrique a fait plusieurs autres détours dans les recoins de la ville de Bamenda, le trophée de la CAN va y passer le reste de la soirée, la délégation y compris. Comprenez toute la charge de ce geste qui n’a sans doute pas manqué d’être apprécié même par celles des populations de cette sphère qui n’ont pas assisté à l’accueil des lions.Cette descente dans la région du Nord Ouest ce 22 février 2017 de l'équipe fanion, précède celles effectuées dans le Centre des jours avant, et dans la région de l’Ouest la veille. Le trophée continental va par la suite être présenté dans les sept régions restantes. A savoir le Littoral ce jeudi 23 février, dans le Sud Ouest le jour d’après, les 27 et le 28 février pour l’Extrême Nord et le Nord, les 1er, 02 et 03 mars respectivement pour les régions de l’Adamaoua de l’Est et du Sud.