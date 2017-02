Cameroun: La CCAA recrute 106 agents de sûreté de l'aviation civile

Les candidats retenus travailleront dans les aéroports internationaux du Cameroun. La Cameroon civil aviation authority (CCAA), établissement public administratif chargé de l’aviation civile au Cameroun vient de lancer le recrutement de 106 agents de sûreté de l’aviation civile. Les candidats retenus à l’issu du test de sélection qui déroulera du 13 au 17 mars 2017 travailleront dans les aéroports internationaux du Cameroun. « Ces agents de sûreté de l’aviation civile conformément aux dispositions de la loi portant régime de l’aviation civile au Cameroun et celles du Programme national de sûreté de l’aviation civile (Pnsac) seront responsables au quotidien de la supervision de la mise en œuvre des mesures de sûreté de l’aviation civile dans les aéroports », précise le communiqué de Avomo Assoumou Paule, directeur général de la CCAA. Pour faire acte de candidature, le postulant doit être de nationalité camerounaise, être âgé(e) d’au moins 21 ans et au

plus 27 ans révolus. Il doit aussi être titulaired’un Baccalauréat plus deux années réussies d’enseignement supérieur ou d’un GCE ‘A’ Level plus deux années réussies d’enseignement supérieur ou autre diplôme équivalent, avoir une bonne maitrise des langues officielles du Cameroun (anglais et français), parlé et écrit. Dans la même veine, le candidat doit être physiquement apte à servir de jour comme de nuit, n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement. Avoir un permis de conduire (Cat. B) et une connaissance des notions en aviation civile serait également un atout pour le postulant. Les dossiers de candidature devront comporter: une demande manuscrite timbrée adressée à madame le directeur général, une lettre de motivation, une copie certifiée conforme de l’acte de naissance, une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité, un curriculum vitae, un certificat médical, une copie certifiée conforme du diplôme requis, une attestation de niveau universitaire, une attestation de présentation de l’originale du diplôme, un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois et une fiche de renseignement avec deux photos 4x4. La procédure de sélection se fera en cinq étapes à savoir l’étude de dossier, la visite médicale approfondie Les candidats retenus seront assujettis au paiement d’une somme forfaitaire de 25.000 FCFA, l’épreuve physique, le test psychotechnique et l’oral (français et anglais). Les dossiers doivent être déposés au siège social de la CCAA précisément à la Direction de l’Administration Générale (DAG) au plus tard le 24 février 2017 à 16 heures. « Les dossiers incomplets, non conformes, ou parvenu hors délai ne seront pas examinés. Seuls les candidats retenus dont la liste sera publiée, seront admis à faire les tests », souligne le directeur général de CCAA dans son communiqué.