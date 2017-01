Coupe d'Afrique des nations: La formidable odyssée des Lions indomptables du Cameroun

Des tops mais aussi des flops. 47 ans déjà que les fauves d’Afrique centrale écument les arènes continentales lors de joutes où seule la victoire à l’issue du retentissement final du sifflet importe. Pays de footeux fanatiques, le Cameroun a une équipe emblématique qui a inscrit ses orfèvreries au fronton de l’éternité. 237online.com Même les défaites ont eu une saveur particulière, ces déculottés au goûtamer venant rappeler à des supporteurs chauvins que la crinière du Lion peut aussi être décoiffée. En février 1957, lors de la première édition de la Coupe d’Afrique, remportée par l’Egypte, le Cameroun n’est pas encore un Etat indépendant. Le football, à cette époque-là, avait des cadors comme l’Ethiopie, le Soudan et le Ghana. Ce n’est donc qu’à travers les films d’actualités, diffusés dans les quelques espaces publics du territoire sous tutelle onusienne, que les Camerounais vont suivre timidement les premiers pas de la grand-messe. Introduit

par le Sierra-Léonais Georges Goethe sur les berges du « Río dos Camarões »au début de la décennie 1920, le football dans la nouvelle République fédérale balbutiante, à partir de 1961, va se développer dans un championnat local où la compétition est rude. En 1965, l’Oryx « Bellois » de Douala glane la première déclinaison de la Ligue des champions africaine des clubs contre le Stade malien de Bamako. Dans les effectifs, des joueurs mythiques comme Samuel MbappéLéppé et Moukoko Jean « de Confiance. » Pourtant, dans les années 1960, le pays d’Ahmadou Ahidjo échouera constamment à décrocher un billet d’accès dans la cour des grands. Le graal est enfin obtenu pour la Coupe d’Afrique des nations (Can) 1970 au Soudan. La sélection est entrainée par le Camerounais Raymond Fobete. Sans « sorcier blanc », ceux qui ne sont pas encore les Lions indomptables gagnent, le 06 février 1970, leur première rencontre contre la Côte d’Ivoire de Laurent Pokou sur le score de trois buts à deux grâceau doublé d’Emmanuel Koum et une griffe de Jean-Baptiste Ndoga. Lors de la deuxième sortie, face à l’Ethiopie, les coéquipiers d’Atangana Ottou « Remetter » et Nlend Paul vont encore dominer l’Ethiopie par l’entremise du virevoltant Ndoga, le futur ballon d’or Jean Manga Onguéné et Jean-Marie Tsébo. Ce dernier, pilier de l’Aigle de Nkongsamba, marquera durablement les esprits au point d’être surnommé « l’homme de Khartoum. » Défaits par le Soudan lors de leur troisième sortie, les premiers Camerounais à la Can vont quitter les jeuxla fierté intacte. Deux ans plus tard, rendez-vous à Yaoundé et Douala pour le huitième choc des titans. L’histoire est connue, la formation tissée par l’Allemand Peter Schnittgerplia l’échine en demi-finale, à domicile, sous les coups de fourchedes Diables rouges du Congo d’à côté. Déception pour la génération des Mvé, Ndongo et Léa Eyoum. Après la Can, l’équipe est nommée Lions indomptables, afin d’exorciser le spectre de la défaite sous l’initiative du ministre des Sports Félix TonyeMbog. Un nom de baptême pas vraiment porteur de chance dans l’immédiat, les formations entrainées successivement par les Yougoslaves ZuticBranko, Vladimir Beara et Ivan Ridanovic passant à mille lieues des dates égyptienne de 1974, éthiopienne en 1976, ghanéenne en 1978 et nigériane en 1980. Durant ces « seventies » pourtant, le Canon (1971, 1978,1980), le Tonnerre (1975) et l’Union (1979-1981) vont jouer un football total à la hollandaise en remportant des titres à une échelle africaine. Contraste paradoxal d’une nation puissante en clubs mais incapable de briller dans les sélections supérieures. Il faut attendre 1982 pour que les Lions indomptables puissent enfin montrer leurs crocs aux animaux de la forêt. En Libye kadhafiste, trois matchsnulsentérinent l’éviction dès le premier round des félins en dépit de l’unique réalisation de Grégoire Mbida devant les Aigles de Carthage tunisiens. La cape du sauveur d’honneur qu’ « Arantès » va encore enfiler quelques mois plus tard lors de la Coupe du monde face à l’Italie de Dino Zoff, future championne. La participation encourageante de la « Team » coachée furtivement par le Français Jean Vincent en Espagne va ouvrir la brèche à une série de performances anthologiques.Comme pour la génération Platini-Tigana en France, l’année 1984 est aussi pour le Cameroun celle de la consécration. Après une série de désillusions, les Lions vont enfin briser le cycle des défaites et briller grâce à des talents venus d’une dimension jusque-là inconnue dans la galaxie foot. Avec le stratègeRadivojeOgnjanovi?, dernier représentant de la « connexion Yougoslave » sur le banc de touches, les Roger Milla, Théophile« Docteur » Abega, Bonaventure Djonkep, René Ndjeya, Aoudou et Ernest Lottin Ebongue vont faire des merveilles. Les Eléphants Ivoiriens, à domicile, les Fennecs d’Algérie menés par Rabah Madjer et le Nigéria ne seront pas assez robustes pour empêcher que la destinée camerounaise en Can se réalise. Félix-Houphouët Boigny ne pouvait que remettre le trophée à ces guerriers dans le chaudron abidjanais.Deux ans plus tard, en Egypte, c’est l’apprenti « sorcier blanc » d’alors, Claude Leroy, qui devient le lointain successeur de Dominique Colonna (entraineurs dans les années 1960). Leroy, sans expérience passée, a sous la main un effectif comptant les frères Biyick, Louis-Paul Mfédé et bien-sûr l’indécrottable opportuniste des surfaces de réparation Roger Milla. En 1986, le numéro neuf est le meilleur buteur du tournoi avec quatre pépites. Au Caire, en finale, les Pharaons d’Egypte arrivent de justesse àdépasser des Lions héroïques jusqu’aux tirs aux buts où le pied magique d’Emmanuel Kundéest resté muet. En cours de route, Milla et les siens vont même se payer le luxe de passer à la moulinette les Zambiens chapeautés par KalushaBwalya(3-2). En 1988, Claude Leroy repart à l’abordage avec ses guerriers au Maroc. Le pays organisateur ne peut rien faire face au holdup de Cyril Makanaky. L’éternel rival nigérian, encore lui, craque en finale sur un but obtenu après un pénalty transformé par Kundé. Par respect pour le « vieux lion »Milla, qui tire sa révérence, le capitaine MbouhEmile laisse au « meilleur joueur africain du siècle » le privilège de recevoir la coupe des mains du futur monarque chérifien Mohamed VI. C’est la dernière apparition de Milla après quatre Can où il a étalé sa classe. En trois finales dont deux victorieuses en quatre ans, les Lions dominent la forêt sans contestation, hissant le vert-rouge-jaune sur le toit d’Afrique. La défense de la seconde étoile lors de l’expédition algérienne en 1990 sera pourtant une désillusion : deux revers face à la Zambie et le Sénégal et une victoire devant le Kenya soldent le compte camerounais. Au gouvernail de l’échec, un Soviétique venu du froid aux allures d’espion : Valeri Nepomiachi. Entouré par des adjoints aguerris,Nyongha, Kaham et Manga Onguéné, l’entraineur national va faire oublier la Can en offrant un bel été italien. Le retraité Milla est allé jusqu’aux quarts de finales le temps de façonner définitivement sa légende.Auréolés par le mondial, les Lions vont éliminer le Sénégal dans leur Coupe d’Afrique en 1992, une habitude décidément camerounaise face aux pays organisateurs. La formation de Philipe Redon, technicien français anonyme, chute aux portes de la finale devant le future champion Ivoirien. Les années 1990 seront moins heureuses notamment l’année 1994 où le football de la patrie des gardiens Kono, Bell, Songo’o et Andem broie du noir. Pas de Can en Tunisie et désastre à la « World cup » en Amérique. Si Jules Nyongha est le deuxième sélectionneur local à conduire les fauves à une Can en 1996, c’est juste pour se faire laminer par le pays hôte, l’Afrique du Sud. Manga Onguene fera mieux deux ans après au Burkina-Faso en franchissant le premier tour avant d’échouer sur le bloc congolais de Kinshasa. Au « pays des hommes intègres », l’attaquant de Boca Juniors, Alphonse Tchami, fait bonne figure. Pas de troisième succès pour cette décennie de transition où une nouvelle génération émerge. Patiemment, les Song, Womé, Foé,NjitapAlioumBoukar et Mboma vont bâtir un groupe solide et offrir un nouvel âge d’or aux Lions. Les Can 2000 et 2002 sont camerounaises. Des Lionsconquérants, plus soudés que jamais éblouissent leurs compatriotes qui renouent avec les euphories des temps oubliés. Comme en 1984, c’est face au Nigéria que l’effectif de Pierre Lechantrel’emporte. L’histoire ayant une étrange tendance à voguer vers des rives redondantes, les « Super Eagles» n’ont pas pu voler plus haut que la seconde place. Troisième étoile avant une quatrième au Mali. Neuf matches parfaits pour neuf buts marqués, zéro encaissés. Mboma et Olembé sont les meilleurs buteurs du tournoi, Eto’o s’affirme comme ce diamant qui va éblouir la planète football. Sans trop forcer, l’Allemand Winfried Schaefer s’offre la plus belle réussite de sa carrière. Après la sublimeCan malienne, plus rien ne sera vraiment pareil dans la tanière. Marc-Vivien Foé meurt tragiquement en 2003 et Mboma stoppe sa carrière lors de l’édition tunisienne de 2004 en quarts-finales avec le titre de meilleur buteur. En 2006, en terre égyptienne, Eto’o, sous l’encadrement d’Arthur Jorge, performe mais ne peut donner la victoire ultime aux quadruples champions d’Afrique. Même la finale de 2008 perdue face à l’Egypte peine à cacher une vérité implacable : c’est la fin d’un cycle. Otto Pfister passe le relai à Paul Le Guen pour des tribulations angolaises annonciatrices de la mauvaise samba brésilienneen 2010. Les joueurs et entraineurs sesuccèdent dans une équipe sans colonne vertébrale. Le capitaine Eto’o, meilleur buteur de l’histoire des Can, n’arrive pas à partager son expérience avec les plus jeunes excédés par le leadership du « pichichi. » Résultat : pas de Can 2012 et 2013. Le Lion a perdu sa fougue, terrassé par des animaux de basse-cour trop contents de ridiculiser le bourreau d’hier. De retour en 2015 sous la houlette de Volker Finke, le Cameroun s’enfonce encore et écorne d’avantage sa légende. Pour la 18ième fois demain samedi, la patrie de Tataw Stephen va participer à une Can. Jadis, le Gabon, le Burkina-Faso et la Guinée-Bissau n’auraient jamais songé dompter le roi de la forêt. Aujourd’hui,la cuvée du vignoble d’Hugo Broos, comprenant le capitaine Moukandjo et ses coéquipiers Ondoa, Oyongo, Aboubakar et Njié, n’a pasle même goût que les millésimes 1984 et 2002. Si « un Lion ne meurt jamais, il dort » selon la célèbre phrase, les supporteurs nostalgiques espèrent que 2017 sera un cru appréciable, ou, tout au moins, pas trop insipide.