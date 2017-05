Cameroun: Issa HAYATOU nommé PCA de l'Académie Nationale de Football (ANAFOOT)

Il y a 13 jours et pas moins, le natif de Garoua s'est vu nommer vice-président honoraire de la FIFA à Bahreïn, Issa HAYATOU est à nouveau couronné, Paul BIYA vient de le nommer président du conseil d'administration de l'Académie Nationale de Football, poste qu'il va occuper pour les trois années qui viennent-mandat éventuellement renouvelable-(une fois). Ces nombreuses distinctions alors qu'on le croyait hors-jeu côté football sont la preuve que "LE TRAVAIL BIEN FAIT EST TOUJOURS RÉCOMPENSÉ". L'assertion est d'autant plus vérifiable car si Carl Enow NGATCHOU, entraîneur de l'équipe de nationale féminine n'a pas ramené le trophée de champion d'Afrique au soir de la CAN féminine 2016, l'exploit réalisé et le titre de vice-champion d'Afrique obtenu de haute lutte en novembre 2016 n'ont pas laissé indifférents le chef de l'État ; car c'est c'est bien Carl ENOW NGATCHOU qui va d'ores et déjà occuper le poste de Directeur Général

de l'ANAFOOT, il aura comme adjoint MINDJEME Jules ELOA.A coup sûr on devra incessamment apprécier leurs touches dans le développement du Football camerounais.