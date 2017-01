Athlétisme : une affaire de dopage destitue Usain BOLT d'une de ces médailles d'or !

Il faudra désormais compter huit médailles d’or olympiques au lieu de neuf dans le palmarès du sprinter Jamaïcain, une décision du CIO rendue publique ce 25 Janvier 2017 l’a déchu de son titre olympique de 2008 sur le 4x100m des Jeux de Pékin. Une annonce qui n’a passablement eu rien pour étonner puisque cette épée de Damoclès planait depuis des mois au-dessus de Nesta Carter et, par ricochet, du palmarès d'Usain BOLT. Le communiqué du CIO est assez clair on peut y lire « La ré analyse des échantillons de Nesta Carter prélevés lors des Jeux de Beijing 2008 a révélé la présence d'une substance interdite, la méthylhéxaneamine. Nesta Carter est reconnu coupable d'avoir enfreint la réglementation antidopage lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Il est disqualifié du relais 4x100 m (...) L'équipe jamaïcaine est disqualifiée ; les médailles correspondantes et les diplômes correspondants sont annulés et doivent être rendus » BOLT a expliqué avoir déjà rendu la médaille, tout comme ses coéquipiers Nesta Carter, Asafa Powell et Michael Frater.

En perdant ce sacre acquis de haute lutte sur la piste devant Trinité et Tobago et le Japon, BOLT est repassé derrière le Finlandais Paavo Nurmi et l'Américain Carl Lewis tous deux ayant enregistré ce record « mais ça n'enlèvera rien à ce que j'ai fait au long de ma carrière parce que j'ai remporté mes compétitions individuelles et c'est ça qui compte » affirme le premier athlète triple champion olympique de l'histoire du 100 m tout en assurant ne pas en vouloir à son compatriote Nesta Carter, « Les règles sont les règles » admet-il. Une situation qui n’a rien changé sur la décision de la star de prendre sa retraite après les prochains championnats du monde, qui se tiendront à Londres du 5 au 13 août 2017, ce qui induit qu’il n’ira pas aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Passionné par le ballon rond, le sprinteur jamaïcain rêve plutôt d’une reconversion comme footballeur. Il a d'ailleurs prévu de s'entraîner prochainement avec le Borussia Dortmund et les négociations sont en cours.

Ce retard (huit ans et demi après) observé avant la décision finale du CIO pour le cas de dopage de Nesta Carter, tout comme celui de la Russe Tatiana Lebedeva, vice-championne olympique du triple saut à Pékin et qui perd elle aussi sa médaille, a été rendu possible par des « analyses complémentaires sur les échantillons prélevés durant les Jeux Olympiques de Beijing 2008 et Londres 2012 effectuées au moyen de méthodes analytiques plus perfectionnées dans le but de détecter la présence de substances interdites qui n'auraient pas pu être décelées par les méthodes en usage au moment de ces éditions des Jeux Olympiques » a expliqué l’institution. Nul doute qu’avec ces méthodes d’analyse des plus évoluées, les athlètes des plus notoires et des plus insoupçonnés « de la trempe d’Ussain BOLT » laisseront bientôt, eux aussi, des plumes.



Romulus Dorval KUESSIE, 237online.com