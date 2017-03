Cameroun : Les lions indomptables entrent en stage dès ce 20 mars 2017

Les champions d'Afrique déposent ce lundi leurs valises en Belgique en vue de la préparation des rencontres amicales contre la Tunisie et la Guinée Conakry.

C'est au Parker Hôtel de Belgique que vont loger les 23 poulains d'Hugo BROOS du 20 au 28 mars . Les entraînements vont effectivement débuter le 21 mars au stade de Diegem avec deux séances (10h30,17h00) et se poursuivront en Tunisie les 22 et 23 mars. C'est au lendemain -le 24 mars- à Monastir (18h ) que Benjamin MOUKANDJO et ses coéquipiers vont avoir leur première confrontation avec l'équipe Tunisienne. Avant le deuxième duel qui opposera les lions indomptables à la Guinée Conakry au soir du 28 mars à Bruxelles, ils auront droit à trois séances de préparation physique tour à tour sur les pelouses des stade Diegem, Fallon, Ouderghem, Waterloo. Après les deux joutes, les lions indomptables pourront se séparer le 28 mars, à la fin du stage.

Les 23 lions sélectionnés le 11 mars ,devront indubitablement se retrouver incessamment pour du concret, la coupe des confédérations de

juin prochain, qui ne s'annonce pas facile pour les champions d'Afrique. Les poulains d'Hugo BROOS seront en effet aux prises avec l'Allemagne, la Chine, l'Australie, nations antagoniques de la poule B.