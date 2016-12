Cameroun - Aide aux réfugiés nigérians: Le HCR veut mobiliser 125 milliards

Pour sa toute première visite au Cameroun depuis sa nomination en Janvier 2016, Filippo Grandi a voulu aller à l’essentiel. 237online.com Arrivé à Maroua à 09h hier Jeudi, le Haut-Commissaire a très rapidement échangé les amabilités avec Adoum Gargoum, le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé des relations avec le monde islamique et le gouverneur de la Région de l’Extrême Nord Midjiyawa Bakary venus l’accueillir à l’aéroport de Maroua Salak. Quelques chaleureuses poignées de mains et voilà le Haut-Commissaire qui enjambe au pas de charge l’immense camp des réfugiés de Minawao situé à 1h de route de Maroua. Visiblement, c’est le contact et les échange avec les réfugiés et le personnel que le fonctionnaire onusien a d’abord recherché. Il était question pour lui de se rendre compte du fonctionnement de ce gigantesque ensemble qui s’étale aujourd’hui sur 630 hectares pour abriter les 60.000 réfugiés (en majorité

nigérians) qui s’y sont précipités pour éviter la mort certaine que leur promettait Boko Haram. A Minawao, Filippo Grandi s’’est réjoui de voir un personnel dévoué dans le domaine de la prise en charge sanitaire et dans l’éducation des jeunes réfugiés. « J’ai déjà visité des camps de réfugiés au Tchad et au Niger mais je dois avouer que celui-ci est le mieux organisé », a glissé Grandi tout en suggérant de « ne pas aller le dire aux autres », question de détendre l’atmosphère. Les efforts du HCR et des autres organismes sont visibles et les populations bénéficiaires n’ont pas tari de remerciements envers le Cameroun et les donateurs. Ils ont toutefois relevé la diminution substantielle de leur ration en riz, lait et en sucre et les problèmes infrastructurels qui ne cessent de grandir dans le camp. En réponse et s’adressant devant la presse, Filippo Grandi a confirmé le lancement ce jour à Yaoundé d’un appel de fonds international afin de mobiliser encore plus de ressources pour venir en aide aux réfugiés de Minawao et aux populations déplacées de Zamai.En exclusivité, le Haut-Commissaire a annoncé le chiffre de 250 millions de dollars (125 milliards de FCfa) qu’il compte engranger pour cette bonne cause. Il a souhaité que les infrastructures développées au camp puissent aussi profiter aux populations riveraines à l’instar de l’adduction d’eau actuellement en construction et qui devrait dans les toutes prochaines semaines desservir plusieurs villages du coin. Tout en réaffirmant sa détermination à assister les réfugiés nigérians, M. Grandi a rendu un hommage appuyé au Cameroun qui leur offre son sol tout en garantissant leur sécurité. Il a aussi réitéré son appel aux Etats pour qu’ils œuvrent à l’éradication du funeste phénomène de Boko Haram pour permettre aux populations de rentrer chez eux et commencer une nouvelle vie.