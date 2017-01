Cameroun: Des EMF sans agrément autorisés à fonctionner

La liste des microfinances rendue publique par le ministère des Finances présente un certain nombre de microfinances dont les portes sont fermées depuis quelques temps. L’on a par exemple la microfinance de première catégorie, Crédit mutuel qui figure dans cette liste, pourtant, elle a été placée sous administration provisoire en fin d’année 2016 avec un administrateur provisoire nommé. Ida Djodju Enchei a été nommée par la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC) après que la microfinance ait suspendu momentanément son service pour « de fortes tensions de trésorerie ». Et donc la structure est aujourd’hui sous administration provisoire. Cependant, les spécialistes de la finance affirment que le Crédit mutuel peut encore figurer dans cette liste des microfinances autorisées à exercer au Cameroun d’autant plus que son agrément ne lui a pas encore été retiré. « Tant que l’agrément n’a pas encore été retiré, on considère que la structure n’est

pas encore fermée », affirme un expert en microfinance. Toutefois, dans la liste du Minfi, il fallait que soit marqué « Administration Provisoire », pour que les clients de la microfinance sachent quelle est la situation actuelle de cet établissement, apprend-on. Ce qui n’est pas le cas, puisque dans la liste, figurent les noms des responsables de l’EMF (Directeur général, DGA, ...). En dehors du Crédit mutuel, l’on note dans cette liste la présence du réseau Binum tontine. Pourtant, son agrément lui a été retiré au mois de décembre et la structure a été placée en liquidation avec un liquidateur bancaire nommé et qui a même déjà pris fonction. Le réseau compte huit établissements et continuent pourtant d’exister selon le classement du ministère des finances. Mais, même à ce niveau, les acteurs de la microfinance affirment que l’organe faîtière peut être fermé et que les structures continuent de fonctionner. « C’est à l’organe faîtière qu’on a retiré l’agrément. Les autres structures continuent de fonctionner », affirme un acteur du secteur.