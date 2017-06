Cameroun: Le rappeur Hopiho lance son album #PourQuelquesDollarsDePlus

Le nouveau projet se différencie des albums précédents parce qu’il est plus personnel, explique Hopiho.



«Il y a deux chansons qui me tiennent vraiment à cœur», dit-il. «Il s’agit de la chanson Always & Forever que j’ai écrite pour ma femme quelques semaines avant mon mariage et de Si Tu Etais Là, un morceau que j’ai créé pour commémorer le dixième anniversaire du décès de mon frère aîné.» Dans ces deux chansons phares, le rappeur gatinois se confie sans retenue et nous fait découvrir son côté vulnérable.



Originaire du Cameroun, Hopiho se démarque grâce à son style particulier, son accent exotique et son sens de l'humour. Ayant plusieurs projets à son actif, il est sûrement l'un des rappeurs francophones les plus prolifiques de la région d’Ottawa-Gatineau. Son nouvel album est disponible exclusivement sur Bandcamp: www.hopiho.bandcamp.com