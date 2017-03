La Beac menace de sévir sur le mobile money

Le gouverneur Abbas Mahamat Tolli parle de concurrence déloyale faite aux banques. « La Banque centrale reconnaît les transferts qui se font dans la zone Cemac. Mais logiquement ce sont les banques qui doivent se charger des transferts en dehors de cette zone. » Voilà résumé le point de vue de Abbas Mahamat Tolli, gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac), au sujet des transferts d’argent par mobile au Cameroun. Et même dans la zone Cemac (Communauté économique et monétaire de l’Afrique). Et, toujours selon Abbas Mahamat Tolli, la Banque centrale a engagé une réflexion globale pour rénover un peu la réglementation communautaire en matière des innovations technologiques. « Vous avez des opérateurs de téléphonie mobile, sans avoir l’autorisation, ou les contraintes auxquelles sont soumises les banques, font exactement l’activité des banques. Il faut mieux assurer ça », a déclaré le gouverneur. M. Abbas Tolli a

ajouté que la Beac envisage des mesures tenant compte des risques de blanchiment et d’évasion fiscale ou le financement du terrorisme. « Nous allons avoir des instruments qui tiennent en compte tous ces paramètres. Il faut étendre le champ de la supervision de ces innovations de manière à ce que ces innovations soient circonscrites. Nos textes ne permettent pas que de telles opérations se fassent », a expliqué le gouverneur de la Banque centrale. La sortie de Abbas Mahamat Tolli intervient dans un contexte où les opérateurs de téléphonie mobile sont de plus en plus lancés dans les transferts d’argent dans pratiquement tous les pays d’Afrique. « Fini les files d’attente interminables et les longues heures dans les transports. Avec Mtn Mobile Money, vous pouvez désormais envoyer de l’argent vers 25 pays en Afrique à partir de votre compte MTN Mobile Money ». C’est le message que diffuse depuis quelques jours la filiale camerounaise, du géant des télécoms sud-africain, MTN. Cette forte offensive de l’opérateur des télécoms dans le secteur du mobile money cible des pays comme le Congo, la Côte d’ivoire, le Gabon, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Mali, la Mozambique, le Niger, le Nigéria, etc. MTN a même prévu des cas d’envois d’argent sur le continent où le bénéficiaire ne dispose pas d’un portefeuille électronique. Il suffit juste de taper ses nom et prénoms, ensuite le montant pour valider la transaction. Orange Money, lui, est le porte-monnaie électronique que le Groupe français Orange et offre à tous ses clients pour effectuer des transactions financières de diverses natures. Disponible dans 13 pays en Afrique et au Moyen-Orient, Orange Money compte plus de 10 millions de clients aujourd’hui. Au Cameroun, le service a été lancé en septembre 2011, en partenariat avec la Bicec qui en assure le contrôle règlementaire. Par ailleurs, grâce à l’application WorldRemit, acteur britannique des nouvelles technologies, des personnes résidant dans plus de 50 pays différents peuvent envoyer de l’argent à des proches et des amis au Cameroun, avec la même facilité qu’un SMS. WorldRemit est particulièrement plébiscité par les Camerounais installés au Canada, au Royaume-Uni, dans les pays nordiques, en Allemagne, aux Etats-Unis et en Australie. Le destinataire a le choix du mode de perception de l’argent : virement bancaire dans n’importe quelle banque du Cameroun, recharge de téléphonie mobile auprès d’un dépositaire MTN ou Orange, ou bien encore espèces à collecter dans l’une des centaines d’antennes partenaires au Cameroun.